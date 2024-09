Le secteur de l’architecture, de l’ingénierie, de la construction et des opérations (AECO) est à un moment charnière. Les besoins augmentent et les clients attendent toujours plus, mieux et plus rapidement, avec moins de risques. Les projets sont de plus en plus complexes et riches en données, mais les outils et les processus ne cessent de se fragmenter.



C’est pourquoi nous avons créé Forma, le cloud d’Autodesk dédié au secteur AECO, qui unifiera les flux de travail entre les équipes chargées de la conception, de la construction et de l’exploitation de l’environnement de construction, permettant ainsi aux données de circuler librement et aux bonnes personnes de disposer des informations appropriées.