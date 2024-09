Vous pouvez utiliser AutoCAD for Mac et Revit. Bien que Revit ne dispose pas actuellement d’une version native pour Macintosh, vous pouvez toujours installer Revit sur un Mac dans des environnements virtualisés, notamment Parallels Desktop et VMware Fusion. Nous prenons également ces produits en charge via Boot Camp, le composant de Mac OS X qui permet d’installer et d’exécuter Windows (et les applications fonctionnant sous Windows) sur un ordinateur Mac.