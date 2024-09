En général, la livraison de projet classique sépare les corps de métier et les tâches, ce qui a pour effet de créer des silos de données. Architectes et ingénieurs travaillent dans leurs applications respectives. Les informations sont transmises de manière séquentielle aux constructeurs et aux professionnels qui travaillent à l’élaboration des plans. Toute erreur de planification a une répercussion sur le chantier et entraîne des interruptions du travail ainsi qu’une série d’ordres de modification et de reconceptions. Les révisions, les approbations et la gestion des documents se font également en silos.

Par rapport à la livraison de projets classique, la réalisation de projet intégrée est beaucoup plus collaborative et efficace. Cette méthode fournit à tous les intervenants une définition commune de la réussite d’un projet en établissant une vision partagée des risques et des bénéfices, et en permettant aux équipes de projet de travailler en parallèle plutôt que de manière séquentielle.