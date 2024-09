Les plans sont des dessins détaillés référencés dans un projet de construction. Ils peuvent inclure de nombreux types de dessins et de diagrammes, tels que des plans d’étage, des élévations et des détails. Un plan d’étage montre une vue aérienne rapprochée d’un bâtiment ou d’une structure, et illustre généralement l’emplacement des murs, des installations et du mobilier.