Un jumeau numérique intègre des données en temps réel à partir d’un projet, ce qui génère une réplique dynamique et à jour, qui réunit les données de conception, de construction et d’exploitation. Les jumeaux numériques permettent d’accroître la certitude et l’excellence opérationnelle sur les projets de construction et d’infrastructure les plus complexes, tout en posant les bases de la circularité des données et des matériaux.