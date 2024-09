Grâce aux applications mobiles d’Autodesk, les professionnels de la conception bénéficient d’une plus grande flexibilité : ils sont en mesure de transférer leurs conceptions de plans d’étage directement aux personnes concernées sur les chantiers. Les concepteurs et les architectes peuvent accéder aux plans d’étage, les réviser et les modifier à partir d’appareils mobiles. Le workflow est dynamique et agile. La nouvelle application mobile AutoCAD rationalise la communication entre le terrain et le bureau. Elle assure la continuité dans les conceptions de plans d’étage, permet aux équipes d’être plus efficaces et améliore leur capacité d’adaptation.