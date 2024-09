La plupart des programmes de dessin d’architecture prennent en charge l’importation et l’exportation de dessins à partir et vers d’autres applications logicielles dans divers formats de fichier. Les formats standard incluent DWG et DXF pour les dessins 2D et 3D, IFC pour l’échange de données BIM dans un format de fichier ouvert, STL pour l’impression 3D, FBX ou OBJ pour la visualisation, PDF pour le partage de documents, SVG pour les graphiques vectoriels et STEP pour les données de modèle 3D. Ces fonctionnalités facilitent l’interopérabilité et la collaboration entre les disciplines de conception et de construction, aidant ainsi les architectes, les ingénieurs et les autres intervenants à échanger et à travailler en toute transparence sur des dessins et des données de projet créés dans diverses applications logicielles.