3D-ANIMAATIO-OHJELMISTO

Taiteilijaystävällinen 3D-animaatio-ohjelmisto

Luo nopeammin ja yhteistyökykyisemmin kuin koskaan ennen. Vapauta luovuuden maailmat Autodeskin 3D-animaatio-ohjelmistolla.

ONI: Thunder God’s Tale Kuva: Megalis VFX

Nainen työskentelee animaatio-ohjelmiston parissa työpisteellä.

Mitä on 3D-animaatio?

3D-animaatio on tekniikka, jonka avulla voit puhaltaa elämää staattisiin kohteisiin ja saada ne näyttämään siltä, että ne liikkuvat ja ovat vuorovaikutuksessa kolmiulotteisessa tilassa.

Käyttämällä tietokonegrafiikkaa (CG) voit luoda kohtauksia ja hahmoja, jotka suorittavat uskomattoman valikoiman toimintoja – hienovaraisesta eleestä monimutkaiseen, nopeaan takaa-ajoon.

Prosessi alkaa 3D-mallinnusohjelmistosta (englanniksi), jossa muotoilet digitaaliset teoksesi. Sitten lisäät hahmon rakenteen luomisen avulla virtuaalisen luurangon, joka antaa hahmoillesi vapauden liikkua yhtä luonnollisesti kuin elävä olento. 

Uudemmat animaatio-ohjelmistojen menetelmät vievät tilanteen askeleen pidemmälle liikkeenkaappausteknologialla (englanniksi). Nämä työkalut voivat tallentaa näyttelijän liikkeet ja siirtää ne suoraan digitaaliseen hahmoosi, jotta se olisi ilmeikkäämpi ja todenmukaisempi.

3D-animaatio-ohjelmistojen mahdollisuudet ovat rajattomat. Olipa kyse mukaansatempaavien elokuvien luomisesta, dynaamisten pelihahmojen luomisesta tai hämmästyttävän aidoilta tuntuvien virtuaaliympäristöjen suunnittelusta, 3D-animaatio on tie innovaatioihin.

Luo kokemuksia, jotka vangitsevat, sitouttavat ja kuljettavat ihmisiä uusiin todellisuuksiin.

3D-animaatioputken vaiheet

Animaatio-ohjelmiston avulla toteutat ideasi joka vaiheessa. 

Animaatiohahmo, jolla on punaiset kiharat hiukset ja sateenkaaren värinen t-paita

3D-mallinnus

3D-animaatio-ohjelmistot, kuten Autodesk Maya tai Autodesk 3ds Max, auttavat sinua rakentamaan objektien ja hahmojen perusrakenteet, jotka voidaan kartoittaa 3D-ruudukkoon.

Kuva: Peter Sandeman

Omituinen, animoitu hahmo

Pintakuviointi

Anna 3D-objekteillesi tyyliä. Teksturointi on sitä, miten ”puet” objektisi ja annat niille yleisen ulkonäön. Tämä vaihe tekee malleistasi realistisempia määrittelemällä niiden pinnan ominaisuudet ja visuaaliset yksityiskohdat.

Kuva: Chris Cragg

Animaatiohahmo pitelee vehreää oksaa.

Hahmojen rakenteen luonti

Maya tarjoaa kätevän ”quick rig” -ominaisuuden, joka automatisoi yksinkertaisten rakenteiden luomisen (runkomallinnuksen), jotta voit keskittyä hauskoihin asioihin.

Kuva: Alexandre Mougenot

Nuori poika roikottaa jalkojaan veden päällä ja tuijottaa taivasta

Animointi

Animaation avulla hahmosi ja esineesi todella heräävät henkiin saaden liikkeet ja toiminnot, jotka määrittävät heidän identiteettinsä ja roolinsa. Mayan animaatiotyökaluilla voit luoda sulavia, todenmukaisia sekvenssejä ja varmistaa, että visiosi toteutuu juuri sellaisena kuin kuvittelit.

Väkijoukkoja tai useita hahmoja vaativissa projekteissa Golaem (englanniksi) -joukkokohtausten simulointiohjelmisto on helppo liittää Maya täyttämään ympäristösi todenmukaisella käyttäytymisellä ja liikkeillä.

Kuva: Gal Yosef

Mystinen luola, jossa miekka on sammaleisessa kivessä, kylpee valonsäteessä – kuin kohtaus legendasta.

Valaistus ja hahmonnus

Valaistus ja hahmonnus ovat viimeinen silaus, joka muuntaa kohtauksesi visuaalisesti upeiksi mestariteoksiksi. Valaistusta säätämällä voit parantaa tunnelmaa ja lisätä syvyyttä, kun taas edistyneet hahmonnustekniikat tuottavat korkealaatuisia kuvia tai videoita, jotka hyödyntävät 3D-animaatiosi potentiaalia täysin.

 

Kuva: Lucas Maxfield

Nykyaikaisella yhdistelyohjelmistolla taiteilijat voivat yhdistää kuvamateriaalia elävistä näyttelijöistä tietokonegrafiikkaan ja luoda ylimaallisia kuvia.

Yhdistely

Yhdistä animoidut elementit taustoihin ja tehosteisiin harmonisen mestariteoksen luomiseksi. Yhdistely on viimeinen vaihe 3D-animaatiosi muuntamisessa. Se yhdistää kaiken yhtenäiseksi ja viimeistellyksi näkymäksi, joka on hämmästyttävän selkeä ja vaikuttava.

 

Kuva: ”KIA Carens”, Soham Rawal, vuoden 2023 Flame Award -voittaja

Katso, miten eri toimialat käyttävät 3D-animaatiota

Autodeskin ratkaisuja 3D-animaatioon

Maya

3D-mallinnusohjelmisto elokuvien, pelien ja televisio-ohjelmien animointiin, mallinnukseen, simulointiin ja renderointiin

3ds Max

3D-mallinnus-, animointi- ja renderointiohjelmisto pelien ja suunnitelmien visualisointiin

Media & Entertainment Collection

Skaalaa studiosi renderointi- ja simulaatiovalmiuksia antamalla taiteiljoiden käyttöön tehokkaat mallinnus- ja animaatiotyökalut

3D-animaatio-ohjelmiston edut

3D-animaation työnkulut
Peter Sandemanin 3D-malli nimeltä There's a Snake in My Boots esittää poikaa keppihevosen selässä.

Vahvistetut periaatteet

Animaatio-ohjelmiston käyttäminen 3D-mallinnukseen helpottaa animaation 12 periaatteen soveltamista. Työkalut, kuten avainruudut, liikeradat ja käyrien piirto, auttavat vahvistamaan kaarien seitsemättä periaatetta, mikä voi edistää realismia tai auttaa sinua liioittelemaan tyylikeinona. 3D-mallinnus sopii täydellisesti kiinteän piirtämisen 11. periaatteeseen, jossa paino, painovoima, valo ja varjot ovat kaikki perusasioita 3D-animaation kanssa työskentelyssä.

Animointi
Kuva: Joel Zakrisson

Vastaa kasvavaan kysyntään tehokkailla 3D-animaatioiden työnkuluilla

Korkealaatuisen animoidun sisällön (englanniksi) kysyntä kasvaa huimasti ja aikataulut kiristyvät, joten tarvitset tehokkaita animaatio-ohjelmistoja ja työnkulkuja, jotta voit skaalautua tehokkaasti ja pysyä kysynnän tahdissa. Autodeskin 3D-animaatioratkaisut (englanniksi) voivat auttaa vastaamaan näihin haasteisiin.

Animaatiotyönkulut
Kuva: Alexandre Mougenot

Animoi visiosi taisteluissa testatuilla ominaisuuksilla

Upota yleisösi visioosi näytöllä uskottavalta näyttävällä liikkeellä. 3D-animaatio-ohjelmisto, kuten Maya, loistaa tässä ominaisuuksilla, kuten avainruutu-, epälineaarinen- ja liikkeenkaappausanimaatio. Lisäksi työtä voi tarkastella reaaliajassa välimuistia hyödyntävän toiston ja muiden vastaavien ominaisuuksien avulla, jotka mahdollistavat luovemmat iteraatiot ilman playblast-pikavedoksia.

3D-animaatio-ohjelmiston ominaisuudet

Tutustu Autodesk-ohjelmiston parhaisiin 3D-animaatiotyökaluihin ja -ominaisuuksiin.

3D-merirosvo, jolla on silmälappu, kultakoukku vasemmassa kädessä ja aarre

Resurssien mallinnus

Luo todenmukaisia 3D-hahmoanimaatioita ja CG-resursseja käyttäjäystävällisillä mallinnustyökaluilla. Lisää rekvisiittaan ja kohtauksiin hienoja yksityiskohtia intuitiivisilla teksturointi- ja varjostustyökaluilla.

Kuva: Tiago Mesquita

Nauravan naisen kuva: Enrique Sagasta

Hahmoanimaatio-ohjelmisto

Avainruutu- tai liikkeenkaappausanimaatio herättää 3D-hahmoihisi eloa (englanniksi) lisäämällä niihin monimutkaisia kehomekaniikkaa, eleitä ja kasvoilmeitä.

Kuva: Enrique Sagasta

Animaatio räjähdyksestä

Dynamiikka ja tehosteet

Tehokkaat työkalut simuloivat ympäristövaikutuksia, kuten nesteitä, kaasuja, hienoja hiukkasia ja tulta, kun taas hahmofysiikka lisää realismia esimerkiksi kankaaseen ja hiuksiin.

 

Maksuton Autodesk-ohjelmisto opiskelijoille ja opettajille

Hyödynnä Autodesk-ohjelmistojen koulutuskäyttöoikeuksia

Autodesk on sitoutunut auttamaan tulevaisuuden johtajien kouluttamista. Autodeskin koulutustarjonta tarjoaa maksuttoman käyttöoikeuden koko tuotevalikoimaamme.

animaatio
Kuva: Mikros Animation

Taiteen ja teknologian tasapainottaminen animaation tarinankerronnassa

Mikros Animation kertoo, kuinka he rikkoivat tarinankerronnan rajoja 3D-animaatiossa ja tasapainottivat saumattomasti teknologiaa ja taidetta luodessaan elokuvat Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem (2023) ja Paavo Pesusieni: Vapaalla jalalla (2020).

Esimerkkejä käytössä olevista 3D-animaatio-ohjelmistoista

Katso, miten alan innovaattorit käyttävät Autodeskin 3D-animaatio-ohjelmistoa projektiensa luomiseen.

Elokuva-, TV- ja pelialan huippuhetkien esittelyvideo

Esittelyvideo elokuvien, tv-ohjelmien ja pelien huippuhetkistä

Katso vuoden 2025 Autodeskin media- ja viihdealan showreel-esittelyvideo, jossa pääosassa ovat huipputason elokuvat, tv-ohjelmat ja pelit sekä Autodeskin työkalujen tarjoamat luovuuden huippusaavutukset.

 

Tarina on sekoitus fantasia- ja scifi-elementtejä, ja ihmiset ovat vuorovaikutuksessa ja tutkivat aluetta.

Golaem ja Arcanen taika

Lue, miten Fortiche loi Mayan Golaem-laajennuksella animoituja väkijoukkoja Arcanen toiselle kaudelle.

 

Lue tarina

Kuva: Netflix, Riot Games ja Fortiche Production

Kiintokuva Solan-hahmosta katselemassa seurantalaitetta Pohjoismaisen joulutunnin TV-erikoisohjelmasta, tekijä Qvisten Animation

Qvisten Animation ottaa käyttöön OpenUSD:n

Lue, miksi pieni norjalainen studio uudisti animaatioputkensa integroidakseen OpenUSD:n Mayaan ja Arnoldiin.

 

Lue tarina

Kuva julkaistu Qvisten Animationin luvalla

Lähikuva vakavan näköisestä miessoturista, jolla on miekka selässään, tulista taustaa vasten

Upeiden visualisointien tuottaminen FINAL FANTASY XVI:sta

Katso, miten SQUARE ENIX venytti pelikehityksen mahdollisuuksien rajoja Autodeskin animaatioratkaisujen avulla. 

 

Lue tarina

Kuva: © SQUARE ENIX

3D-animaatio-ohjelmisto
Kuva: EyeQube Studios Pvt. Ltd.

Miten 3D-animaatio muuttuu?

3D-animaatio kehittyy henkeäsalpaavaa vauhtia huipputeknologian ansiosta. Tekoälypohjaiset työkalut yksinkertaistavat nyt monimutkaisia tehtäviä ja nopeuttavat tuotantoa, kun taas reaaliaikaisen hahmonnuksen (englanniksi) avulla näet muutokset välittömästi.

Proseduraalisen luomisen (englanniksi) avulla voit automatisoida resurssien luomisen ja siirtämisen, mikä vähentää käsityötä ja avaa uusia luovia mahdollisuuksia. Pilvipohjainen 3D-animaatio-ohjelmisto tarjoaa joustavia ja skaalautuvia tapoja hallita helposti erilaisia resursseja ja projekteja.

Työkalujemme avulla pysyt perillä 3D-animaatiotrendeistä ja ne tarjoavat tekoälytukea ja yhteistyötä, joiden avulla voit luoda aiempaa menestyksekkäämpiä ja luovempia animaatioita. Ota nämä edistysaskeleet vastaan ja muuta luovat visiosi poikkeuksellisiksi todellisuuksiksi.

3D-animaatio-ohjelmisto
Kuva: Tim Burroughs

Tulevaisuudenkestävät animaatiotyönkulut avoimilla standardeilla

Korkealaatuisen sisällön kysynnän kasvaessa kasvaa myös 3D-animaatioprojektien monimutkaisuus ja mittakaava (englanniksi).

Maya:n integroima OpenUSD (Universal Scene Description) (englanniksi) auttaa sinua virtaviivaistamaan tiimityötä ja varmistamaan tuotantojesi tulevaisuuden. Saumattoman 3D-tietojen vaihdon, rakentavan yhteistyön ja koko toimialan laajuisen tuen ansiosta Mayan OpenUSD-integraatio tasoittaa tietä 3D-animointiohjelmistojen uudelle aikakaudelle luovuudessa ja tehokkuudessa.

3D-animaatio-ohjelmisto
Kuva: Cinzia Angelini

Vahvista brändiäsi intuitiivisella 3D-animaatio-ohjelmistolla

Palveluiden monipuolistaminen ja laajentaminen ovat avain kilpailukykyyn ja taloudelliseen vakauteen – 3D-animaatiotyökalumme tarjoavat useita tapoja auttaa sinua kasvattamaan liiketoimintaasi. Monipuolisen asiantuntemuksen tai alustojenvälisen lähestymistavan käyttö voi vähentää riskejä, taata tasaiset tulot ja ehkäistä osaajien seisokkeja.

Maksuttomat 3D-animaatio-ohjelmiston resurssit

Aloita 3D-animaatio näiden opetusohjelmien, oppaiden, vinkkien ja resurssien avulla.

Hanki ainutlaatuista 3D-animaation koulutussisältöä, alan näkemyksiä ja pääsy realististen 3D-hahmojen, poikkeuksellisten tehosteiden ja laajojen maailmojen äärelle.

 

Ricky Baba, joka pääsi esille animaatioalalla työskennellessään muun muassa Dreamworksille ja Metalle, jakaa neuvonsa aloitteleville 3D-taiteilijoille.

 

Hanki alan oivalluksia, tarinoita ja uutisia animaatioista, visuaalisista tehosteista, pelikehityksestä ja tuotannosta sekä tapauskertomuksia Autodeskin työkaluja käyttävistä studioista ja yrityksistä.

Tämä kurssi vie sinut käyttöliittymästä integroituun pipeline-putkeen. Mallinnuksen perusteista, animaation perusteista Bifrostiin osaamiseen ja kaikkeen siltä väliltä – opi käyttämään Mayaa.

Tutustu Autodeskin elokuvien, tv-ohjelmien ja pelien 3D-animaatioratkaisuihin, jotka sisältävät tehokkaita työkaluja, kuten Maya ja 3ds Max, jotka herättävät hahmot ja tarinat eloon.

Autodeskin virallinen 3D-sisällönluonnin opetusohjelmien keskus, joka kattaa mallinnuksen, hahmojen rakenteen luonnin, animoinnin, visuaaliset tehosteet, hahmonnuksen ja liikegrafiikan

 

Tavallisimmat kysymykset 3D-animaatio-ohjelmistoista

Mitä on 3D-animaatio?

3D-animaatio käyttää tietokonegrafiikkaa ja saa objektit näyttämään siltä, kuin ne liikkuisivat kolmiulotteisessa tilassa. Taiteilijat käyttävät 3D-mallinnusohjelmistoa (englanniksi) näiden objektien rakentamiseen. Seuraavaksi tehdään hahmon rakenteen luonti eli runkomallinnus, jossa luodaan luuranko 3D-mallille tai hahmolle. Animaattorit asettavat rungon liitäntäpisteet strategisiin kohtiin, jolloin se voi liikkua ja suorittaa erilaisia toimintoja ja eleitä. Uudempia animaatiomenetelmiä ovat liikkeenkaappaus (englanniksi), joka tallentaa näyttelijän liikkeet digitaalista animaatiota varten.

Mitä olennaisia taitoja 3D-animaatio edellyttää?

3D-animaation tekemisen keskeisimmät taidot ovat animaatio-ohjelmiston, kuten Maya tai 3ds Max, kattavat käyttötaidot. Näihin taitoihin kuuluu 3D-mallien, tekstuurien, valaistuksen, muiden visuaalisten tehosteiden (englanniksi) ja itse animaation luominen avainruutumäärityksen ja/tai liikkeenkaappauksen (englanniksi) avulla.

 

Myös taiteelliset ja pehmeät taidot auttavat. Animaation periaatteiden ymmärtäminen yleisesti – kuten ajoitus, välit, ennakointi ja squash-and-stretch – pätee erityisesti 3D-animaatioon, samoin kuin piirtämisen, visuaalisen sommittelun, värien käytön ja suunnittelun taito. Huomio yksityiskohtiin ja pehmeät taidot, kuten ongelmanratkaisu ja hyvä tiimiviestintä, ovat myös tärkeitä.

Kuinka kauan 3D-animaation luominen kestää?

3D-animaation luominen vaatii paljon aikaa sekä taitoja ja organisointia. 3D-animaatioon kuluva aika määräytyy animaation monimutkaisuuden ja vaaditun yksityiskohtaisuuden, tekijöiden määrän ja kokemustason, animaation pituuden sekä laitteisto- ja ohjelmistotekniikoiden mukaan.

 

Hyvin yksinkertaisen 3D-animaation tekeminen voi kestää vain muutaman tunnin, tai 30 sekunnin pituisen leikkeen luominen voi kestää useita päiviä. Suositut pitkät 3D-animaatioelokuvat edellyttävät lähes kaikkialla suurta tiimiä ja useita vuosia.

Voiko 3D-animaatiota käyttää virtuaalitodellisuuskokemuksissa (VR)?

Kyllä, 3D-animaatiota voidaan käyttää, ja sitä käytetään melko usein VR-kokemuksissa (englanniksi). 3D-animaatiot auttavat luomaan mukaansatempaavia ja vuorovaikutteisia virtuaalitodellisuusympäristöjä. Niiden kyky esittää hyperrealistista ympäristöä todenmukaisilla tekstuureilla, fysiikalla, valaistuksella ja niin edelleen voi tehdä VR-maailmoista vakuuttavia käyttäjälle.

 

Erityisesti VR-käyttöön tarkoitetuissa 3D-animaatioissa on kuitenkin otettava huomioon erityiset huolenaiheet, kuten käyttäjien vuorovaikutteisuus, mahdollinen matkapahoinvointi ja niin edelleen. Nämä huolenaiheet tekevät VR:n 3D-animaatioista jopa monimutkaisempia luoda kuin 3D-animaatiot perinteisille näytöille.

Mikä Autodesk-ohjelmisto on paras 3D-animointiin?

Autodesk tarjoaa kattavan työkalupaketin korkealaatuisen animoidun sisällön luomiseen:

  • 3ds Max tarjoaa monipuolisen ja joustavan työkalut 3D-resurssien ja -ympäristöjen mallintamiseen.
  • Mayassa on animointityökalut herättää 3D-resurssit henkiin, olipa kyse jonkin esineen ominaisuuksien animoinnista tai nivelten ja luiden, käänteiskinemaattisten kahvojen (IK) tai mallien muuntamisesta ajan kuluessa.
  • Arnold on integroitu Maya- ja 3ds Max-ohjelmistoihin, mikä mahdollistaa korkealaatuiset esikatselut ja nopeat iteraatiot.
  • MotionBuilderin (englanniksi) avulla voit tallentaa, muokata ja toistaa monimutkaisia hahmoanimaatioita.
  • Flow Production Tracking (aiemmin ShotGrid) (englanniksi) virtaviivaistaa animaatiostudioiden työnkulut yhdistämällä tuotannonhallinnan, luovat katselmukset ja tuotantoputket.

Mitä yhteistyöominaisuuksia Autodeskin 3D-animaatio-ohjelmistoon sisältyy?

Autodesk-ohjelmiston erikoisosaamista on yhteistyön tehostaminen 3D-animaatioprojekteissa. Media & Entertainment Collection sisältää kaikki työkalut, joita tarvitaan tehokkaan ja skaalautuvan 3D-animaatioputken rakentamiseen. Lisää mukaan Flow Production Tracking (aiemmin ShotGrid) tuotannonhallintaohjelmisto, joka yksinkertaistaa animaatioiden katselmuksia ja projektinhallintaa sekä yhdistää maantieteellisesti hajautettuja tiimejä.

Miten Autodesk-ohjelmisto voi nopeuttaa 3D-animaatioiden työnkulkuja?

Autodesk-ohjelmisto tehostaa 3D-animaatioiden työnkulkuja. Mallinnukseen ja animointiin käyvät 3ds Max ja Maya, hahmonnukseen Arnold ja tuotannonhallintaan Flow Production Tracking (aiemmin ShotGrid). Näillä Autodesk-ohjelmistoilla voidaan virtaviivaistaa koko prosessin resurssien luonnista lopulliseen tuotantoon. Viimeaikaiset päivitykset sekä 3ds Max- että Maya-ohjelmistoihin ovat keskittyneet auttamaan animaattoreita työskentelemään tehokkaammin. Esimerkiksi Mayan välimuistia hyödyntävä toisto nopeuttaa merkittävästi animaatioiden toistoa, koska voit tarkastella animaation iteraatioita suoraan näyttöikkunassa sen sijaan, että tuottaisit useita playblast-esikatseluita. Arnold on oletuksena käytettävä hahmonnusrutiini sekä 3ds Max- että Maya-ohjelmistossa, joten voit katsoa korkealaatuisia animaatioiden esikatseluja ja iteroida muutoksia nopeasti.

Miksi kannattaa valita 3D-animaatioon 3ds Max tai Maya?

Suunnittelijat eri puolilla maailmaa käyttävät 3ds Maxia ja Mayaa animaatioon (englanniksi), mallinnukseen, visuaalisiin tehosteisiin ja hahmonnukseen. 3ds Max tarjoaa tehokkaat työkalut mallinnukseen, intuitiiviseen teksturointiin ja varjostukseen sekä korkealaatuiseen hahmonnukseen. Maya tarjoaa tehokkaat työkalut hahmojen luomiseen, todenmukaiseen animointiin ja yksityiskohtaisiin simulaatioihin.

 

Lue lisää 3ds Maxin ja Mayan (englanniksi) eroista.

Mitä eroa on 2D- ja 3D-animaatioilla?

2D-animaatiossa hahmoja ja kohtauksia piirretään kaksiulotteiseen tilaan, usein käsin tai digitaalisia työkaluja käyttäen. 3D-animaatio käyttää tietokoneella luotuja kuvia kolmiulotteisten mallien ja ympäristöjen luomiseen. 2D-animaatio on perinteisempää ja taiteellisempaa, mutta 3D-animaatio tarjoaa enemmän syvyyttä ja realismia.

