3D-animaatio-ohjelmisto

3D-animaatio on tekniikka, jonka avulla voit puhaltaa elämää staattisiin kohteisiin ja saada ne näyttämään siltä, että ne liikkuvat ja ovat vuorovaikutuksessa kolmiulotteisessa tilassa.
Käyttämällä tietokonegrafiikkaa (CG) voit luoda kohtauksia ja hahmoja, jotka suorittavat uskomattoman valikoiman toimintoja – hienovaraisesta eleestä monimutkaiseen, nopeaan takaa-ajoon.
Prosessi alkaa 3D-mallinnusohjelmistosta (englanniksi), jossa muotoilet digitaaliset teoksesi. Sitten lisäät hahmon rakenteen luomisen avulla virtuaalisen luurangon, joka antaa hahmoillesi vapauden liikkua yhtä luonnollisesti kuin elävä olento.
Uudemmat animaatio-ohjelmistojen menetelmät vievät tilanteen askeleen pidemmälle liikkeenkaappausteknologialla (englanniksi). Nämä työkalut voivat tallentaa näyttelijän liikkeet ja siirtää ne suoraan digitaaliseen hahmoosi, jotta se olisi ilmeikkäämpi ja todenmukaisempi.
3D-animaatio-ohjelmistojen mahdollisuudet ovat rajattomat. Olipa kyse mukaansatempaavien elokuvien luomisesta, dynaamisten pelihahmojen luomisesta tai hämmästyttävän aidoilta tuntuvien virtuaaliympäristöjen suunnittelusta, 3D-animaatio on tie innovaatioihin.
Luo kokemuksia, jotka vangitsevat, sitouttavat ja kuljettavat ihmisiä uusiin todellisuuksiin.