Puede renovar directamente con Autodesk mediante un presupuesto, ya sea a través del distribuidor de Autodesk o creando un presupuesto propio en su cuenta de Autodesk Account, desde 90 días antes y hasta 45 días después de la fecha de caducidad de la renovación.

Si está elaborando un presupuesto de renovación que incluya cambios en su suscripción original o como resultado del proceso de adquisición, asegúrese de desactivar la renovación automática hasta que el presupuesto se haya finalizado y ejecutado para evitar que se procese una renovación incorrecta.

Con un distribuidor o el equipo de ventas de Autodesk

Para realizar la renovación mediante un presupuesto, puede trabajar con su distribuidor preferido actual, buscar un nuevo o ponerse en contacto con el equipo de ventas de Autodesk. Los presupuestos se pueden enviar a cualquier persona de la empresa y hasta a cuatro contactos adicionales.

Desde Autodesk Account

Puede crear presupuestos de renovación desde su cuenta de Autodesk Account.

Inicie sesión en su cuenta de Autodesk Account Facturación y pedidos > Suscripciones y contratos. Seleccione el menú Acciones masivas y, a continuación, elija Renovar. Las suscripciones que puedan renovarse se agruparán por número de cliente (CSN), moneda y método de compra. Elija el grupo y desactive las suscripciones que no desee incluir en el presupuesto. Seleccione Crear un presupuesto. Selecciónelo tanto como botón de opción como botón negro debajo de las otras opciones de renovación. Compruebe el plazo de suscripción y las cantidades y asegúrese de que los datos del cliente son correctos. Añada hasta cuatro destinatarios del presupuesto. Seleccione Enviar presupuesto.

Los compradores también pueden crear un presupuesto de renovación de autoservicio para una única renovación. Para ello, deben hacer clic en una suscripción de la página Suscripciones y contratos.

Requisitos del presupuesto de autoservicio

Para solicitar un presupuesto de autoservicio, se deben cumplir las siguientes condiciones:

Debe tratarse de una nueva suscripción, una alineación de fechas de renovación o una renovación.

Los presupuestos de renovación no se pueden combinar con presupuestos para compras nuevas o alineadas con la fecha de renovación.

Debe utilizarse el mismo número de distribuidor (CSN) si participa un agente de registro.

El número de cliente (CSN) y la moneda deben ser iguales para todas las suscripciones.

No se admiten las siguientes condiciones:

Cambios de moneda.

Adición de puestos en la cuenta de Autodesk Account.

Planes Success u opciones de compra basadas en valor.

Apertura de una nueva línea de crédito.

Fechas de inicio futuras.

La actualización de la dirección una vez enviado el presupuesto (cree un nuevo presupuesto si es necesario cambiar la dirección).

Cancelación del presupuesto (póngase en contacto con el distribuidor de Autodesk para obtener ayuda).

Las promociones se aplican automáticamente al carrito en el momento del pago y aparecen en el presupuesto.

Presupuesto automático

Según el período y la idoneidad, algunas suscripciones recibirán presupuestos generados automáticamente 30 días antes de su vencimiento. Estos presupuestos se enviarán al correo electrónico del comprador y se podrá completar la compra directamente desde el propio mensaje del presupuesto o desde la cuenta de Autodesk Account.

Aceptación de un presupuesto y renovación

Recibirá una notificación por correo electrónico con el presupuesto. Contiene el número de presupuesto, la fecha de caducidad y el precio total, incluidos los descuentos aplicables.

Acepte el presupuesto y seleccione Finalizar la compra en el mensaje para realizar la compra.

También puede ver y adquirir presupuestos de renovación activos en la sección Facturación y pedidos > Presupuestos de la cuenta de Autodesk Account.