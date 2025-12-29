Puede renovar directamente con Autodesk mediante un presupuesto, ya sea a través del distribuidor de Autodesk o creando un presupuesto propio en su cuenta de Autodesk Account, desde 90 días antes y hasta 45 días después de la fecha de caducidad de la renovación.
Si está elaborando un presupuesto de renovación que incluya cambios en su suscripción original o como resultado del proceso de adquisición, asegúrese de desactivar la renovación automática hasta que el presupuesto se haya finalizado y ejecutado para evitar que se procese una renovación incorrecta.
Con un distribuidor o el equipo de ventas de Autodesk
- Para realizar la renovación mediante un presupuesto, puede trabajar con su distribuidor preferido actual, buscar un nuevo o ponerse en contacto con el equipo de ventas de Autodesk.
- Los presupuestos se pueden enviar a cualquier persona de la empresa y hasta a cuatro contactos adicionales.
Desde Autodesk Account
Puede crear presupuestos de renovación desde su cuenta de Autodesk Account.
- Inicie sesión en su cuenta de Autodesk Account Facturación y pedidos > Suscripciones y contratos.
- Seleccione el menú Acciones masivas y, a continuación, elija Renovar.
- Las suscripciones que puedan renovarse se agruparán por número de cliente (CSN), moneda y método de compra.
- Elija el grupo y desactive las suscripciones que no desee incluir en el presupuesto.
- Seleccione Crear un presupuesto. Selecciónelo tanto como botón de opción como botón negro debajo de las otras opciones de renovación.
- Compruebe el plazo de suscripción y las cantidades y asegúrese de que los datos del cliente son correctos.
- Añada hasta cuatro destinatarios del presupuesto.
- Seleccione Enviar presupuesto.
Los compradores también pueden crear un presupuesto de renovación de autoservicio para una única renovación. Para ello, deben hacer clic en una suscripción de la página Suscripciones y contratos.
Requisitos del presupuesto de autoservicio
Para solicitar un presupuesto de autoservicio, se deben cumplir las siguientes condiciones:
- Debe tratarse de una nueva suscripción, una alineación de fechas de renovación o una renovación.
- Los presupuestos de renovación no se pueden combinar con presupuestos para compras nuevas o alineadas con la fecha de renovación.
- Debe utilizarse el mismo número de distribuidor (CSN) si participa un agente de registro.
- El número de cliente (CSN) y la moneda deben ser iguales para todas las suscripciones.
No se admiten las siguientes condiciones:
- Cambios de moneda.
- Adición de puestos en la cuenta de Autodesk Account.
- Planes Success u opciones de compra basadas en valor.
- Apertura de una nueva línea de crédito.
- Fechas de inicio futuras.
- La actualización de la dirección una vez enviado el presupuesto (cree un nuevo presupuesto si es necesario cambiar la dirección).
- Cancelación del presupuesto (póngase en contacto con el distribuidor de Autodesk para obtener ayuda).
Las promociones se aplican automáticamente al carrito en el momento del pago y aparecen en el presupuesto.
Presupuesto automático
Según el período y la idoneidad, algunas suscripciones recibirán presupuestos generados automáticamente 30 días antes de su vencimiento. Estos presupuestos se enviarán al correo electrónico del comprador y se podrá completar la compra directamente desde el propio mensaje del presupuesto o desde la cuenta de Autodesk Account.
Aceptación de un presupuesto y renovación
Recibirá una notificación por correo electrónico con el presupuesto. Contiene el número de presupuesto, la fecha de caducidad y el precio total, incluidos los descuentos aplicables.
Acepte el presupuesto y seleccione Finalizar la compra en el mensaje para realizar la compra.
También puede ver y adquirir presupuestos de renovación activos en la sección Facturación y pedidos > Presupuestos de la cuenta de Autodesk Account.
- Asegúrese de que el presupuesto incluya la información de contacto correcta para evitar problemas de facturación. Si es preciso cambiar algunos datos del presupuesto, pida a su distribuidor que realice los cambios o cree un nuevo presupuesto.
- Dispone de varias formas de pagar un presupuesto, incluido el pago mediante factura. Los presupuestos superiores a 25 000 USD no se pueden pagar con tarjeta de crédito o PayPal. Consulte la sección Pagos durante la finalización de la compra para obtener más información.
- Es posible que deba configurar Autodesk como proveedor para aprovechar este método de compra. Compruebe este punto con el departamento de compras de su empresa.