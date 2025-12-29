La mayoría de las suscripciones renovadas y recién adquiridas se renovarán automáticamente a menos que desactive esa opción en su cuenta de Autodesk Account. Esta opción simplifica el proceso de renovación y garantiza que no se interrumpa el acceso.

Puede cambiar la configuración de renovación automática, ya sea de forma individual o masiva, en cualquier momento antes de la fecha de renovación y hasta 30 días (mensual) o 45 días (anual y de varios años) después de la fecha de caducidad.

Renovar una suscripción individual automáticamente

Para garantizar que la renovación automática se realice correctamente en la fecha correspondiente, el método de pago periódico debe ser válido y debe estar activada esta opción de renovación.

Inicie sesión en su cuenta de Autodesk Account Facturación y pedidos > Suscripciones y contratos. En la lista de suscripciones, seleccione un producto para ver los detalles de la suscripción y revise el método de pago que figura en el archivo. En Renovación automática, elija Activar para asegurarse de que la renovación automática se procese en la fecha correspondiente.

Recibirá un mensaje de confirmación por correo electrónico.

Renovación automática de varias suscripciones

Puede utilizar la función de renovación automática masiva con hasta 100 suscripciones a la vez.