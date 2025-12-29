Conceptos básicos sobre la administración de cuentas

¿Cuándo puedo renovar una suscripción?

Algunas suscripciones se pueden renovar hasta 90 días antes de que caduquen y hasta 30 o 45 días después de la caducidad. Los 45 días posteriores a la caducidad se denominan proceso de cancelación y constan de tres fases.

 

Fase: Caducada

Si la suscripción pasa de Activa a Caducada por falta de renovación o de pago, es preciso tomar medidas (pago o renovación) para evitar que la suscripción se suspenda. La fase Caducada dura 15 días.

 

Fase: Suspendida

Si no se completa la renovación o el pago mientras la suscripción se encuentra en la fase Caducada, esta pasará a la fase Suspendida, que dura 30 días para las suscripciones de 1 o 3 años o 15 días para las suscripciones mensuales. Se eliminará el acceso al producto, aunque puede recuperarlo si renueva o hace el pago para reactivar la suscripción en la fase Suspendida.

 

Fase: Cancelada

Si no toma medidas durante las fases Caducada o Suspendida, la suscripción cambiará a Cancelada y ya no se podrá renovar ni reactivar. Para acceder al producto, deberá adquirir una nueva suscripción. Si la suscripción se ha cancelado debido a la falta de pago de una línea de crédito, es posible que deba utilizar otro método de pago para las compras y renovaciones de suscripciones, y que tenga que pagar por adelantado los futuros pedidos.

¿Cómo puedo renovar una suscripción de prueba?

El software de prueba no se puede renovar ni ampliar. Para seguir utilizando el producto, debe adquirir una suscripción. Consulte Convertir una versión de prueba en una suscripción para obtener más información.

¿Cómo puedo renovar una licencia de uso personal de Fusion?

Solo puede renovar una licencia de uso personal de Fusion si a la actual le quedan menos de 30 días para que caduque. Consulte Cómo renovar una licencia personal o acceder al programa para nuevas empresas de Fusion.

¿Cómo puedo renovar una licencia educativa?

Se le enviará un recordatorio por correo electrónico 30 días antes de que caduque el plan educativo de un año. Consulte Renovar el acceso al software educativo.

¿Cómo puedo realizar la renovación si he efectuado la compra a través de un distribuidor de Autodesk?

Si ha realizado la compra a través de un distribuidor y no ha efectuado transacciones con Autodesk, póngase en contacto con él para obtener información sobre las opciones de renovación. Puede encontrar la información del distribuidor en su cuenta de Autodesk Account. Seleccione el producto en la lista de suscripciones para buscar los detalles del distribuidor.

¿Cómo puedo realizar la renovación si he efectuado la compra a través de un representante de ventas de Autodesk?

La mayoría de las suscripciones adquiridas a través de un representante de ventas de Autodesk se configurarán para la renovación automática y cumplen los requisitos para las opciones de renovación descritas en la página de renovación automática. Vaya a Suscripciones y contratos en la cuenta de Autodesk Account para ver las opciones de renovación.

¿Cómo puedo saber la fecha de renovación o caducidad?

Puede encontrar la fecha de renovación o caducidad en el mensaje de confirmación del pedido y en su cuenta de Autodesk Account. Si la renovación automática está desactivada, la fecha de caducidad se basa en la zona horaria en la que se adquirió la suscripción. Si la renovación automática está activada, la fecha de renovación es el día posterior a la fecha de caducidad. Por ejemplo: adquiere una suscripción anual el 10 de junio de 2024. Si la renovación automática está desactivada, la fecha de caducidad será el 9 de junio de 2025 a las 23:59:59 CET. Si la renovación automática está activada, la fecha de renovación será el 10 de junio de 2025 a las 00:00:00 CET.

¿Qué cambios puedo realizar en las suscripciones antes de la renovación o durante su período de vigencia?

Puede cambiar el número de puestos, el período o el producto en función de su idoneidad. Los cambios de puestos y períodos se pueden realizar en la cuenta de Autodesk Account. Las adiciones de puestos son inmediatas, mientras que las reducciones de puestos y los cambios de períodos se aplican en el momento de la renovación. Los cambios de producto durante la renovación se pueden realizar mediante un presupuesto a través de su distribuidor de Autodesk o el departamento de ventas de Autodesk.

