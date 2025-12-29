¿Cuándo puedo renovar una suscripción?

Algunas suscripciones se pueden renovar hasta 90 días antes de que caduquen y hasta 30 o 45 días después de la caducidad. Los 45 días posteriores a la caducidad se denominan proceso de cancelación y constan de tres fases.

Fase: Caducada

Si la suscripción pasa de Activa a Caducada por falta de renovación o de pago, es preciso tomar medidas (pago o renovación) para evitar que la suscripción se suspenda. La fase Caducada dura 15 días.

Fase: Suspendida

Si no se completa la renovación o el pago mientras la suscripción se encuentra en la fase Caducada, esta pasará a la fase Suspendida, que dura 30 días para las suscripciones de 1 o 3 años o 15 días para las suscripciones mensuales. Se eliminará el acceso al producto, aunque puede recuperarlo si renueva o hace el pago para reactivar la suscripción en la fase Suspendida.

Fase: Cancelada

Si no toma medidas durante las fases Caducada o Suspendida, la suscripción cambiará a Cancelada y ya no se podrá renovar ni reactivar. Para acceder al producto, deberá adquirir una nueva suscripción. Si la suscripción se ha cancelado debido a la falta de pago de una línea de crédito, es posible que deba utilizar otro método de pago para las compras y renovaciones de suscripciones, y que tenga que pagar por adelantado los futuros pedidos.