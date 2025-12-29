Las facturas se emiten el día de la renovación y deben pagarse de acuerdo con los períodos especificados.

Renovación automática

Al mantener activada la renovación automática, se garantiza que se generará automáticamente una factura para la suscripción renovada en la fecha de renovación. Esta factura debe pagarse de acuerdo con sus períodos para garantizar el acceso continuo al producto.

Realice los cambios necesarios en la suscripción (como añadir o reducir puestos) o en la factura (como el número de pedido de compra) antes de la fecha de renovación en su cuenta de Autodesk Account. Los cambios se pueden realizar en su cuenta o mediante un nuevo presupuesto de renovación creado por su distribuidor.

Si no se finalizan los cambios antes de la renovación, se generará incorrectamente una factura automática y la devolución deberá tramitarse durante el plazo de devolución y dentro del plazo de pago.

Desactive la renovación automática de los productos que devuelva. A continuación, solicite o modifique el presupuesto de renovación que incluya los cambios necesarios y solo los productos que desee conservar.

Renovación manual a través del proceso de compra

En Autodesk Account, puede realizar la renovación al finalizar la compra y elegir el pago mediante factura como método de pago, siempre que ya disponga de una suscripción que utilice este método. La factura se emitirá y deberá pagarse de acuerdo con sus períodos.

A través de un presupuesto de un distribuidor

Puede solicitar un presupuesto de renovación a su distribuidor 90 días antes y hasta 45 días después de la fecha de renovación.

Al ejecutar el presupuesto, elija Pagar mediante factura; se generará una factura que se debe abonar de acuerdo con los términos de pago.

A través de un presupuesto de autoservicio

El pago mediante factura solo está disponible cuando se realiza la renovación mediante un presupuesto de autoservicio si ya tiene otra suscripción con pago mediante factura.

Modificación de los detalles de la factura en la cuenta