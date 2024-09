Una de las ventajas de los planes de suscripción es el acceso a las versiones anteriores del software. Se ofrece soporte* para todas las versiones actuales del software de Autodesk y algunas versiones previas. Para optar al soporte, el software de Autodesk debe ejecutarse en los sistemas operativos admitidos por los proveedores. Si un proveedor deja de ofrecer soporte para un sistema operativo, también se interrumpirá el soporte para los productos de Autodesk que se ejecuten en ese sistema operativo, independientemente de que los productos estén incluidos entre las versiones anteriores válidas.

Si una versión anterior no aparece en la lista, no se ofrece soporte. Para evitar tiempos de inactividad, actualice a una versión compatible antes de que la versión anterior deje de ser compatible. Un plan de suscripción activo sin interrupciones indica que puede seguir utilizando una versión previamente instalada y activada, incluso si ha dejado de ser compatible. Si tiene una licencia perpetua de una versión que ya no es compatible, aun así tendrá los derechos para seguir utilizando la licencia durante el tiempo que desee.

Sin embargo, para las versiones no compatibles, no se puede obtener un nuevo código de activación para reactivar esas versiones en un dispositivo. Tampoco se publican actualizaciones ni revisiones de software de las versiones que ya no sean compatibles*.

*El soporte incluye soporte técnico, actualizaciones de software y revisiones.