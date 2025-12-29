La renovación manual a través de la finalización de la compra suele estar disponible hasta 90 días antes de la fecha de renovación y puede ampliarse hasta 45 días después de la fecha de renovación o caducidad según los requisitos y los términos aplicables. Esta opción le ofrece un mayor control sobre el momento del pago, pero no cambia la fecha de renovación.

Las opciones de renovación se pueden consultar en la cuenta de Autodesk Account; también se le enviará un mensaje de correo electrónico antes de la fecha de renovación.

Algunos métodos de pago requieren que renueve su suscripción manualmente, como Konbini y la transferencia bancaria por cajero automático.

Siga las instrucciones que figuran en el mensaje de correo electrónico de renovación.

Renovar una suscripción individual manualmente

Para renovar una suscripción individual manualmente a través de la finalización de la compra en la cuenta, realice lo siguiente:

Inicie sesión en su cuenta de Autodesk Account - Facturación y pedidos > Suscripciones y contratos. En la lista de suscripciones, seleccione un producto y, a continuación, elija Renovar. Si tiene la opción de renovar anticipadamente, elija Renovar ahora al finalizar la compra. La renovación se añade a un carrito, donde puede revisar los precios y completar la compra.

La fecha de renovación no cambia.

Renovar varias suscripciones manualmente

Puede renovar manualmente hasta 100 suscripciones que cumplan los requisitos al finalizar la compra.

Para renovar varias suscripciones manualmente en la cuenta, realice lo siguiente:

Inicie sesión en su cuenta de Autodesk Account - Facturación y pedidos > Suscripciones y contratos. Seleccione el menú Acciones masivas y, a continuación, elija Renovar. Las suscripciones que puedan renovarse conjuntamente se agruparán por número de cliente (CSN), moneda y método de compra. Seleccione las suscripciones que desea renovar y complete la transacción.

Recibirá un mensaje de correo electrónico de confirmación del pedido por cada transacción. Las fechas de renovación no cambian.