Der aktuelle Wandel in der Fertigungsindustrie vergrößert die Kluft zwischen dem, was Studierende in der Ausbildung lernen, und dem, was von den Arbeitskräften in der Fertigungsindustrie gefordert wird. Mit gezielten Maßnahmen können Bildungseinrichtungen diese Kluft verringern und ihre Studierenden auf eine erfolgreiche Karriere in der modernen Industrie vorbereiten.