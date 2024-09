Autodesk stellt die Informationen für den Zugriff, zum Herunterladen und für die Aktivierung per E-Mail zur Verfügung. In den meisten Fällen sind die erworbenen Produkte kurz nach dem Kauf in Ihrem Autodesk Account verfügbar. Wenn Sie innerhalb von wenigen Minuten nach der Bestellung keine Bestätigungs- oder Auftragsabwicklungs-E-Mail erhalten haben, sehen Sie in Ihrem Spam- oder Junk-Mail-Ordner nach. Falls die E-Mail auch dort nicht zu finden ist, kontaktieren Sie den Support, um weitere Unterstützung zu erhalten.

Wir empfehlen, Ihre Sicherheitseinstellungen dahingehend zu ändern, dass E-Mails von den folgenden Domänen zugestellt werden:

@autodesk.com

@autodeskcommunications.com

Bestellbestätigungs-E-Mail: Diese Benachrichtigung enthält die Bestellnummer Drucken oder speichern Sie sie als Bestätigung Ihres Kaufs.

Auftragsabwicklungs-E-Mail: Diese Benachrichtigung wird gesendet, wenn wir Ihre Zahlung verarbeitet und die Software oder Services bereitgestellt haben. Für einige Produkte erhalten Sie nur eine E-Mail-Benachrichtigung mit der Auftragsbestätigung und den Informationen zur Auftragsabwicklung. Die Auftragsabwicklungs-E-Mail enthält die folgenden Informationen:

Bestellnummer

Anmeldedaten für Ihren Autodesk Account

Anweisungen für den Zugriff auf Cloud-Services und zum Herunterladen der Software

Aktivierungsinformationen, etwa Seriennummern

Rechnungs E-Mail: Diese Benachrichtigung wird innerhalb von 24 Stunden nach Erhalt der Auftragsabwicklungs-E-Mail gesendet. Sie können Rechnungen auch aus Ihrem Bestellverlauf heraus anzeigen und ausdrucken, unter Autodesk Account.