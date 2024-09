Autodesk VRED wird verwendet, um digitale Designs zu untersuchen oder zu validieren, damit fundierte Entscheidungen getroffen werden können. Außerdem können digitale Entwurfsdaten in überzeugende, realitätsgetreue Bilder, Animationen und Echtzeitpräsentationen umgewandelt werden, die auf dem Desktop, in Präsentationsumgebungen in voller Größe, in Virtual Reality und Mixed Reality oder als Stream über Web- und mobile Displays genutzt werden können.