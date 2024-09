Robot Structural Analysis ist ausschließlich im Umfang der Architecture, Engineering and Construction Collection erhältlich. Der Preis für ein Jahresabonnement der Architecture, Engineering and Construction Collection beträgt $1,690 und der Preis für ein Monatsabonnement der Architecture, Engineering, and Construction Collection beträgt $210 . Der Preis für ein 3-Jahres-Abonnement der Architecture, Engineering and Construction Collection beträgt $4,565 .