Niezbędne — wymagane do działania naszych Aplikacji i świadczenia usług

Te Pliki Cookie pozwalają nam między innymi na zapisywanie preferencji lub danych logowania, odpowiadanie na wnioski lub dodawanie artykułów do koszyka. Te Pliki Cookie są niezbędne w następujących celach:

umożliwiają działanie usług, takich jak uwierzytelnianie i utrzymanie stanu zalogowania;

pozwalają na korzystanie z podstawowych funkcji czy wykrywanie Państwa kraju lub języka;

dostarczają informacji, o które wnioskowali Państwo, na przykład za pośrednictwem działu obsługi klienta.

Tych Plików Cookie nie można wyłączyć. Bez tych Plików Cookie mogą nie mieć Państwo dostępu do pełnej funkcjonalności naszych Aplikacji, my zaś możemy nie być w stanie odpowiedzieć na Państwa wnioski.

Poprawiające komfort użytkowania — pozwalają nam wyświetlać treści, które są dla Państwa istotne

Te Pliki Cookie umożliwiają nam zapewnienie lepszej funkcjonalności i personalizacji. Mogą być one umieszczane przez nas lub przez firmy zewnętrzne, z których usług korzystamy, w celu dostarczania informacji i treści dostosowanych do Państwa potrzeb. Przykłady tego rodzaju poprawy funkcjonalności i personalizacji obejmują:

zapewnianie bardziej adekwatnych treści w witrynach internetowych firmy Autodesk;

zrozumienie Państwa zainteresowań, abyśmy mogli dostarczać Państwu bardziej odpowiednie treści online;

pomiar korzystania przez Państwa z naszych Aplikacji w celu ich ulepszania oraz poprawy komfortu korzystania z produktów Autodesk.

Zapewniamy Państwu możliwość wyboru sposobu korzystania przez nas z tych Plików Cookie. Preferencjami dotyczącymi Plików Cookie w naszych witrynach internetowych można zarządzać . Jeśli nie zezwolą Państwo na korzystanie z tych Plików Cookie, niektóre lub wszystkie z tych usług mogą być dla Państwa niedostępne.

Dostosowujące reklamy — pozwalają nam na oferowanie Państwu ukierunkowanych reklam

Te Pliki Cookie zbierają dotyczące Państwa dane na podstawie Państwa aktywności i zainteresowań, aby wyświetlać Państwu odpowiednie reklamy i śledzić ich skuteczność. Dzięki zbieraniu tych danych reklamy, które Państwo widzą, będą bardziej dopasowane do Państwa zainteresowań. Te Pliki Cookie mogą także wysyłać informacje do firm zewnętrznych, które pomagają nam w tworzeniu i dostarczaniu treści reklamowych dostosowanych do Państwa osoby i zainteresowań.

Zapewniamy Państwu możliwość wyboru sposobu korzystania przez nas z tych Plików Cookie. Preferencjami dotyczącymi Plików Cookie w naszych witrynach internetowych można zarządzać . Jeśli nie zezwolą Państwo na korzystanie z tych Plików Cookie, reklamy, które Państwo zobaczą, będą mniej ukierunkowane.

W przypadku zamieszkiwania w Stanach Zjednoczonych, można kliknąć łącze „Nie sprzedawaj ani nie udostępniaj”, które znajduje się na dole strony, aby zrezygnować ze „sprzedaży” lub „udostępniania” zgodnie z opisem w sekcji „Prawa związane z prywatnością zgodnie z amerykańskimi przepisami prawa nt. prywatności” Oświadczenia o ochronie prywatności.

Mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania spersonalizowanych reklam od reklamodawców zewnętrznych i z sieci reklamowych będących sygnatariuszami porozumienia „Self-Regulatory Principles for Online Behavioral Advertising” organizacji Digital Advertising Alliance, odwiedzając stronę http://optout.aboutads.info/.