Oui, Autodesk Fusion inclut des fonctionnalités d'assemblage. Il permet aux utilisateurs de créer et de gérer des assemblages, qui sont des collections de composants multiples interagissant les uns avec les autres pour former une conception plus grande. Avec l'environnement d'assemblage d'Autodesk Fusion, les utilisateurs peuvent importer ou créer des composants individuels, puis les assembler, en définissant les relations et les contraintes entre les composants. Cela permet de visualiser la façon dont les différentes pièces s'ajustent les unes aux autres et interagissent entre elles, d'effectuer des études de mouvement et d'évaluer la fonctionnalité globale des conceptions.