Avec l’usinage 3+2 axes, également appelé usinage 5 axes positionnel, l’outil de coupe se déplace sur trois axes linéaires (X, Y et Z) et peut s’incliner selon différents angles le long de deux axes de rotation (A ou B, plus C). En revanche, avec l’usinage 5 axes simultané, également appelé usinage 5 axes réel, l’outil de coupe et la pièce de travail se déplacent simultanément le long des axes X, Y, Z, ainsi que des axes A/B et C. L’usinage 3+2 axes présente l’avantage de réduire les configurations, d’éviter les collisions et d’utiliser des outils plus courts et plus rigides sans le niveau de programmation matérielle et logicielle CNC complexe qu’exige l’usinage 5 axes simultané. Toutefois, l’usinage 5 axes simultané permet de générer des formes organiques et des contours plus complexes, tout en réduisant le temps d’usinage et le gaspillage.