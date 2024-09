Un abonnement à l'offre pour Fusion for Manufacturing inclut Autodesk Fusion ET Fusion Manufacturing Extension, le tout à prix réduit. Cette offre inclut notre trousse d'outils de CAO/FAO la plus complète, ce qui comprend des flux de travaux automatisés capables de prendre en charge un vaste éventail de processus de fabrication, y compris l'usinage CNC (fraisage et tournage), la fabrication à base de tôle et l'impression en 3D pour une gamme de matériaux.