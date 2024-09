Logiciel de FAO pour l’usinage CNC

CAO signifie conception assistée par ordinateur. À l’instar de la FAO, la CAO tire parti de la puissance de calcul et des logiciels pour permettre aux concepteurs de créer des conceptions plus complexes et performantes qu’en travaillant manuellement. Cependant, la CAO et la FAO ont des applications différentes : la CAO aide les concepteurs à créer des représentations numériques appelées modèles 3D, tandis que la FAO permet d’écrire du code pour piloter des machines CNC qui fabriquent des pièces physiques.