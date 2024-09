CAD DO PROJEKTOWANIA MASZYN

Oprogramowanie do projektowania maszyn pomaga projektantom automatyzować zadania i śledzić procesy oraz umożliwia współpracę między projektantami i innymi uczestnikami projektu, takimi jak dział zarządzania projektem, zaopatrzenia czy produkcji bądź klienci.

Przykładem oprogramowania do projektowania maszyn jest oprogramowanie 3D do projektowania komputerowego (CAD) (angielski), którego projektanci używają do tworzenia wirtualnych modeli projektów, aby ułatwić obliczenia parametrów fizycznych lub zapewnić, że ruchome komponenty nie będą kolidować ze sobą. W ten sposób oszczędza się czas poświęcany na tworzenie prototypów. Ponadto na podstawie modelu CAD 3D można tworzyć rysunki techniczne, co skraca czas potrzebny na dokumentowanie i przedstawienie projektu.

Oprogramowanie do inżynierii wspomaganej komputerowo (CAE) (angielski) pomaga projektantom tworzyć analizy symulacyjne, które zapewniają automatyzację obliczania naprężeń, przepływu płynów, termodynamiki i drgań. Pozwala to zaoszczędzić czas poświęcany na testy prototypów fizycznych.

Ułatwienie dostępu do zarządzania danymi w chmurze przyspiesza wykorzystanie definicji opartej na modelu (MBD) lub modelu CAD 3D do wspomagania procesów produkcyjnych na dalszych etapach, ograniczając konieczność opracowywania rysunków technicznych.