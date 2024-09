Oprogramowanie Autodesk PLM zapewnia elastyczność umożliwiającą rozpoczęcie działalności już dziś i rozwijanie jej w przyszłości dzięki zarządzaniu danymi i procesami dostosowanemu do potrzeb firmy. Zarządzanie danymi (angielski) zintegrowane z systemami CAD pozwala wszystkim użytkownikom pracować w znanych narzędziach projektowych dzięki wtyczkom do najczęściej używanych systemów. Zarządzanie procesami umożliwia ich standaryzację na potrzeby współpracy przy projektowaniu i recenzowania projektów, tworzenia zestawień komponentów, wprowadzania zmian, kontroli jakości, wprowadzania nowych produktów, współpracy z dostawcami i nie tylko.

Oprogramowanie Autodesk PLM pomaga w standaryzacji procesów biznesowych. Jest ono dostarczane wraz z podstawowymi aplikacjami PLM i dziesiątkami specjalistycznych procesów bez dodatkowych kosztów. Są to gotowe procesy robocze, które możesz dostosować do potrzeb firmy, zamiast zaczynać od podstaw. Wprowadzaj potrzebne funkcje wtedy, gdy ich potrzebujesz. Autodesk PLM to centralne źródło informacji, które umożliwia zarządzanie wszystkimi danymi i procesami. Dzięki otwartemu interfejsowi API można łatwo zintegrować go z innymi systemami biznesowymi, takimi jak ERP i CRM, co pozwala na jeszcze lepsze wykorzystanie danych.