メンバーシップ トレーニング プロバイダー プログラムは、オートデスクと北米の主要な労働組合による共同プログラムです。会員向けのトレーニング プログラムを管理する人材も配置されています。このプログラムは、会員のトレーニング、テスト、資格認定を行う組織をサポートします。詳細は、オートデスク Web サイトの会員のトレーニングに関するページを参照してください。