Revit、AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)、Civil 3D などの統合 BIM ツール
製造
Inventor や AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets) と連携できるプロフェッショナル仕様の CAD/CAM ツール
エンターテインメント
3ds Max や Maya など、エンターテインメント コンテンツ制作向けのツールセット
教育機関限定ライセンスの利用資格を満たしていない教育機関は、その他のオプションを利用してオートデスク製品に無償でアクセスできる可能性があります。トレーニング、メンバーシップ組織への参加、非営利団体向けのソフトウェアの利用など、さまざまなオプションがあります。
メンバーシップ トレーニング プロバイダー プログラムは、オートデスクと北米の主要な労働組合による共同プログラムです。会員向けのトレーニング プログラムを管理する人材も配置されています。このプログラムは、会員のトレーニング、テスト、資格認定を行う組織をサポートします。詳細は、オートデスク Web サイトの会員のトレーニングに関するページを参照してください。
メンバーシップ トレーニング プロバイダー プログラムは現在、北米、アイルランド、オーストラリアで提供されています。プログラムに登録するには、次の手順を行います。
Assistant が回答を見つけたり、担当者に連絡するお手伝いをします。
オートデスクではどのようなサポートが提供されますか？
ご利用可能なサポートの種類は、サブスクリプションのプランによって異なります。現在のプランでご利用可能なサポート レベルをご確認ください。