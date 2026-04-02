重要: 2027 年 12 月 31 日より、オートデスクは新規ネットワーク ライセンスと新規マルチシート ライセンスの提供を終了します。そのため、今すぐ教育機関向けのサブスクリプションを選択することをお勧めします。 詳細については、よくある質問(FAQ)を参照してください。

認定教育機関の教員、ラボ管理者、IT 管理者は、教室やコンピューター室にオートデスクのソフトウェア製品をインストールし、無償で利用できます。ほとんどのオートデスク製品を教育機関限定ライセンスで利用できます。

オートデスクのソフトウェアとサービスは、すべて英語で提供しています。一部の製品では他の言語も利用できる場合があります。製品の詳細については、「製品を入手」ページをご覧ください。現行バージョンと 3 つ前までの旧バージョン(該当バージョンが存在する場合)を利用できます。

注: オートデスクの無償ソフトウェアやクラウドサービスをご利用の際には、ソフトウェアまたはクラウド サービスに付随する利用規約およびその他の規約 の条件に同意し、遵守していただく必要があります。教育機関限定ライセンスまたはサブスクリプションで提供されるソフトウェアおよびクラウドベースのサービスは、利用資格を持つユーザー が、教育目的 （英語）でのみご利用いただけます。商用、業務用またはその他の営利目的でご利用いただくことはできません。