Revit、AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)、Civil 3D などの統合 BIM ツール
製造
Inventor や AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets) と連携できるプロフェッショナル仕様の CAD/CAM ツール
エンターテインメント
3ds Max や Maya など、エンターテインメント コンテンツ制作向けのツールセット
重要: 2027 年 12 月 31 日より、オートデスクは新規ネットワーク ライセンスと新規マルチシート ライセンスの提供を終了します。そのため、今すぐ教育機関向けのサブスクリプションを選択することをお勧めします。 詳細については、よくある質問(FAQ)を参照してください。
認定教育機関の教員、ラボ管理者、IT 管理者は、教室やコンピューター室にオートデスクのソフトウェア製品をインストールし、無償で利用できます。ほとんどのオートデスク製品を教育機関限定ライセンスで利用できます。
オートデスクのソフトウェアとサービスは、すべて英語で提供しています。一部の製品では他の言語も利用できる場合があります。製品の詳細については、「製品を入手」ページをご覧ください。現行バージョンと 3 つ前までの旧バージョン(該当バージョンが存在する場合)を利用できます。
注: オートデスクの無償ソフトウェアやクラウドサービスをご利用の際には、ソフトウェアまたはクラウド サービスに付随する利用規約およびその他の規約 の条件に同意し、遵守していただく必要があります。教育機関限定ライセンスまたはサブスクリプションで提供されるソフトウェアおよびクラウドベースのサービスは、利用資格を持つユーザー が、教育目的 （英語）でのみご利用いただけます。商用、業務用またはその他の営利目的でご利用いただくことはできません。
認定教育機関には、オートデスク エデュケーション プランのソフトウェアやサービスの利用資格が付与されます。認定教育機関とは、所属する学生の教育を主な目的とする機関として行政の認可を受けている教育機関を指し、これには、以下を含む認可されたすべての公立学校および私立学校が含まれます。
次の種類の組織は、認定教育機関には含まれません。
所属する組織が利用資格を満たしていない場合は、「対象とならない教育機関のためのオプション」を参照してください。
注: 世界中のほとんどの教育機関が教育機関限定ライセンスの利用資格を満たしています。例外は、米国の輸出禁止対象国に所在する教育機関です。詳細は、「輸出コンプライアンス（英語）」を参照してください。
エデュケーション プランで利用できるソフトウェアとサービスは、学習と研究に直接関連する目的にのみ使用することができます。商用、業務用、その他の営利目的でのご利用は禁じられています。
利用資格の詳細については、「教育機関の管理者・教員の利用資格」を参照してください。
エデュケーション プランを以下の用途に使用することは許可されていません。
詳細については、「対象とならない教育機関のためのオプション」を参照してください。
シングル サインオン（SSO）を使用すると、1 組の資格情報、つまり会社の資格情報を使用して、複数のオートデスク製品とサービスにサインインすることができます。SSO には、セキュリティの強化、ユーザー エクスペリエンスの向上、管理の合理化など、多くのメリットがあります。
教育機関向けサブスクリプションを契約している IT 管理者は、SSO を有効にすることにより、学生や教員を Autodesk Account に簡単に招待することができます。SSO の詳細については、「SSO を有効にする」セクションを参照してください。
エデュケーション プランでは次のクラウド サービスが利用可能です。
オートデスクのクラウド サービスの詳細については、「クラウド サービス」を参照してください。
エデュケーション プランを契約しているユーザーには、プランの指名ユーザー 1 人につき 25 GB のオートデスク クラウド ストレージ領域が提供されます。契約管理者は、有効なプランの各シートに指名ユーザーを 1 人指定できます。
たとえば、1,250 人のユーザーがいる場合、教育機関は 31,250 GB (1,250 x 25 GB)のオートデスク クラウド ストレージを利用できます。
現在は、指名ユーザー アカウント間でストレージを結合することはできません。また、ストレージを集約させることはできません。1 人の指名ユーザー アカウントの利用可能なストレージの上限は 25 GB です。
2027 年 12 月 31 日をもって、オートデスクは新規ネットワーク ライセンスと新規マルチシート ライセンスの提供を終了します。アクセスが中断されないようにするには、今すぐ教育機関限定サブスクリプションを選択することを強くお勧めします。
2024 年 6 月、教育機関限定版マルチシート/ネットワーク ライセンスの有効期間が 3 年から 1 年に変更されました。現在、2024 年 6 月より前に発行されたオートデスク ソフトウェアの 1 年間または 3 年間のマルチシート/ネットワークライセンスを所有している場合、そのライセンスは引き続き全期間を通じて使用できます。有効期間が終了した場合は、Education Community を通じてライセンスをアップグレードすることをお勧めします。継続してアクセスできるようにするには、エデュケーション プランの利用資格を維持してください。
教育機関限定ライセンスでは、自動的に次の最大数のユーザーとデバイスの使用が許可されます。
*注: 最初のライセンスは、必ず RegisterOnce（英語） で登録してください。
利用規約には、エデュケーション プランでソフトウェアを使用するための諸条件が記載されています。
Education Community の利用にあたっては、オートデスク Web サイトを使用するすべてのお客様に適用される Web サイトの利用規約とともに、教育機関向けの特別条件（英語）も適用されます。
Autodesk Drive およびその他の Web サービスは、サービス利用規約に基づいて提供されます。適用される条件はサービスによって異なることがありますので、各サービスに付随する条項をご確認ください。これらの条項は、サービスに関連するすべてのオートデスク ソフトウェアの使用に適用される条項に追加されるとともに、autodesk.com およびその他のオートデスクの Web サイトの使用規約に追加されます。
オートデスクは、教育目的の使用にプロフェッショナル向けソフトウェアを無償で提供するという取り組みを続けていくにあたり、教育機関限定ライセンスの利用資格を認証するサードパーティの認証サービス プロバイダ SheerID と契約を締結しました。教育機関限定ライセンスを利用するためには、認定教育機関における在学または在職状態を証明する書類を提出し、資格認証プロセスを完了させる必要があります。「教育機関の管理者・教員の利用資格を確認する」を参照してください。
お客様のプライバシーを保護することは、オートデスクにとって重要です。お客様の個人データの収集、利用、開示方法の詳細については、Autodesk プライバシー ステートメント をご確認ください。
教育機関向けアカウントに対するサポートについては、ページ右下のチャット アイコンをクリックして、製品の購入、アカウント設定、ソフトウェアのインストールなどに関するヘルプをご覧ください。
Assistant が回答を見つけたり、担当者に連絡するお手伝いをします。
オートデスクではどのようなサポートが提供されますか？
ご利用可能なサポートの種類は、サブスクリプションのプランによって異なります。現在のプランでご利用可能なサポート レベルをご確認ください。