オートデスク製品を初めて使用する場合は、エデュケーション プランにサインアップすると Autodesk Account が作成されます。

オートデスクは、シングル サインオン （SSO） システムを使用しています。SSO では、同じ電子メールとパスワードを使用して、オートデスクのさまざまな Web サイトにサインインできます。サインインして登録やアクティベーションを行ったり、Education Community、Autodesk Drive、ディスカッション グループなどのオートデスク Web サイトにアクセスしたことがある場合は、Autodesk Account を既にお持ちであることを意味します。

すでに Autodesk Account をお持ちの場合は、サインインして最高のエクスペリエンスをお楽しみください。教育機関限定ライセンスの対象者であるかどうかを確認してください(下記参照)。

重要:

エデュケーション プランでソフトウェアとサービスを利用するには、利用資格の認証プロセスを行う必要があります。その際に、認定教育機関に在職していることを証明する書類の提出を求められることがあります。エデュケーション プランの利用資格の認証手続きが完了するまで、ソフトウェアを利用することはできません。授業の開始時にエデュケーション プランを利用できるように、余裕を持ってお早めに認証プロセスを行ってください。

所属する学校が認定教育機関の一覧に表示されていない場合、認証プロセスは 7 日以上かかることがあります。

証明書類のアップロードを求められた場合、認証プロセスは数日かかることがあります。

注: 教育機関の電子メール アドレスは、この認証プロセスには不十分であり、提出する必要はありません。これらの要件については、下記の「追加書類を提出する」を参照してください。

教育機関向けアカウントを作成するには: