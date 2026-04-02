Revit、AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)、Civil 3D などの統合 BIM ツール
製造
Inventor や AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets) と連携できるプロフェッショナル仕様の CAD/CAM ツール
エンターテインメント
3ds Max や Maya など、エンターテインメント コンテンツ制作向けのツールセット
教員の皆さまが、オートデスク エデュケーション プランの利用を開始し、ソフトウェアにアクセスするための手順を次に示します。授業/コンピューター室の設定方法は、「授業のセットアップ: 教員」を参照してください。
詳細については、下記の手順に沿って確認するか、簡単な動画をご覧ください。
製品の入手方法とアカウントの作成方法(3 分 02 秒 英語)
オートデスク製品を初めて使用する場合は、エデュケーション プランにサインアップすると Autodesk Account が作成されます。
オートデスクは、シングル サインオン （SSO） システムを使用しています。SSO では、同じ電子メールとパスワードを使用して、オートデスクのさまざまな Web サイトにサインインできます。サインインして登録やアクティベーションを行ったり、Education Community、Autodesk Drive、ディスカッション グループなどのオートデスク Web サイトにアクセスしたことがある場合は、Autodesk Account を既にお持ちであることを意味します。
すでに Autodesk Account をお持ちの場合は、サインインして最高のエクスペリエンスをお楽しみください。教育機関限定ライセンスの対象者であるかどうかを確認してください(下記参照)。
重要:
エデュケーション プランでソフトウェアとサービスを利用するには、利用資格の認証プロセスを行う必要があります。その際に、認定教育機関に在職していることを証明する書類の提出を求められることがあります。エデュケーション プランの利用資格の認証手続きが完了するまで、ソフトウェアを利用することはできません。授業の開始時にエデュケーション プランを利用できるように、余裕を持ってお早めに認証プロセスを行ってください。
注: 教育機関の電子メール アドレスは、この認証プロセスには不十分であり、提出する必要はありません。これらの要件については、下記の「追加書類を提出する」を参照してください。
教育機関向けアカウントを作成するには:
間違ったセグメントを選択すると、リストに学校名が表示されず、選択することができなくなります。
在学中の学校がリストにない場合は、[学校が見つかりませんか？]をクリックして表示されるフォームに入力します。この確認には 7 日以上かかることがあります。自宅学習の場合は、フィールドに「ホームスクール」と入力すると、ドロップダウン リストの[ホーム スクール]が表示されるため、これを選択します。
アカウントのアクティベーションに関する確認メールが届かない場合:
パスワードを忘れた場合:
利用資格を証明する追加書類の提出を求められることがあります。提出書類には次の項目が含まれている必要があります。
上記の項目が含まれる書類の例は、次のとおりです。
適切な書類を 2 週間以内にアップロードする必要があります。書類をアップロードすると、SheerID が資格認証を行います。この認証プロセスには、数日かかることがあります。
オートデスクは、正当な教育目的の使用にプロフェッショナル向けソフトウェアを無償で提供するという取り組みを続けていくにあたり、教育機関限定ライセンスまたはサブスクリプションの利用資格を認証するサードパーティの認証サービス プロバイダ SheerID と契約を締結しました。エデュケーション コミュニティを通じてプロフェッショナル仕様のオートデスク製品やサービスを無償で利用するためには、認定教育機関における在学証明、在職証明、または雇用契約証明を提出する必要があります。
資格認証プロセスに関するこの他のご質問については、SheerID (customerservice@sheerID.com)までお問い合わせください。
利用資格の認証手続きが完了すると、Education Community で提供されるオートデスク ソフトウェアやサービスを 1 年間無償で利用できる教育機関限定ライセンスが付与されます。このライセンスは、利用資格を満たす間は毎年更新できます。利用資格の認証が完了すると、エデュケーション コミュニティの利用開始を通知する電子メールが届きます。この電子メールには、「製品を入手」ページへのリンク、サポート リソース、Education Community ページのリンクが記載されています。
チェックアウト後、新しい製品のサブスクリプションの確認が届きます。確認メールも届きます。
Assistant が回答を見つけたり、担当者に連絡するお手伝いをします。
オートデスクではどのようなサポートが提供されますか？
ご利用可能なサポートの種類は、サブスクリプションのプランによって異なります。現在のプランでご利用可能なサポート レベルをご確認ください。