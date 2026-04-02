Revit、AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)、Civil 3D などの統合 BIM ツール
製造
Inventor や AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets) と連携できるプロフェッショナル仕様の CAD/CAM ツール
エンターテインメント
3ds Max や Maya など、エンターテインメント コンテンツ制作向けのツールセット
オートデスク エデュケーション プランの利用資格を満たす教員および IT 管理者は、オートデスク製品を学生に割り当てることができます。オートデスク エデュケーション コミュニティ サイトから入手できる各製品につき、授業用サブスクリプション プランでは 250 ライセンスのシングルユーザー サブスクリプション、教育機関向けサブスクリプションプランでは 3,000 ライセンスのシングルユーザー サブスクリプションを利用できます。製品に割り当てられた学生は、最大 3 台のデバイスに製品をインストールできます。
この方法で製品を割り当てた場合、学生は対象製品の認証プロセスをスキップできます。ただし、学生のアクセス権は教員の利用資格の有無に紐づけられているため、教員の利用資格が失効すると、学生のアクセス権も失効します。
オートデスク製品を初めて使用する場合は、エデュケーション プランにサインアップするとオートデスク アカウントが作成されます。すでにオートデスク アカウントをお持ちの場合は、サインインして最高のエクスペリエンスをお楽しみください。
詳細については、下記の手順に沿って確認するか、簡単な動画をご覧ください。
アカウントに学生を追加するには、いくつかの方法があります。
教育機関向けサブスクリプションの IT 管理者の場合は、学生に対して SSO を有効にできます。「SSO を有効にする」を参照してください。
また、オプションとして、学生の追加や割り当てをサポートするセカンダリ管理者の権限を、同じ教育機関に所属する同僚または学生に付与できます。セカンダリ管理者の権限は、必要な人数分を割り当てることができます。セカンダリ管理者の詳細については、「ユーザー管理の管理者ロール」を参照してください。
製品に学生を割り当てる方法は次のとおりです。
詳細については、次の簡単な動画の手順をご覧ください。
製品に学生を割り当てると、その学生がオートデスク アカウントを持っているか否かによって、オートデスクから 1 つまたは 2 つの電子メールが自動的に送信されます。
Autodesk Account で、管理者は必要に応じて製品やサービスへのアクセス権を割り当てたり、割り当てを解除したりすることができます。他の学生のためのシートを確保するため、学期の終わりまたは次の学期の初めに実施することをお勧めします。これはポータル上でユーザーごとに実行するか、グループ単位で一括で実行できます。「ユーザーの追加と削除」を参照してください。
詳細については、次の簡単な動画をご覧ください。
学期の終盤または次学期の初めに、今学期の学生の割り当てを解除して、次学期の学生に割り当てるシートを確保することをお勧めします。
オートデスク アカウントの管理者は オートデスク アカウントの使用状況解析にアクセスできます。この解析では製品ごとの残りのシート数が表示されます。
シングル サインオンが有効になっている学校の場合: 製品のシート数の上限に達し、学生がサインインしようとした際に使用資格がない場合、学生は教育機関向け製品ページにリダイレクトされ、そこから自身で製品にアクセスしてダウンロードできます。
学生が管理者や教育機関が提供できる製品以外の製品へのアクセスを必要としている場合は、教育期間向け製品ページで標準的な手続きを行うことで、学生自身でそれらにアクセスできます。これについては、「エデュケーション プラン: 学生用ガイド」で詳しく説明しています。
Assistant が回答を見つけたり、担当者に連絡するお手伝いをします。
オートデスクではどのようなサポートが提供されますか？
ご利用可能なサポートの種類は、サブスクリプションのプランによって異なります。現在のプランでご利用可能なサポート レベルをご確認ください。