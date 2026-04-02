オートデスク エデュケーション プランの利用資格を満たす教員および IT 管理者は、オートデスク製品を学生に割り当てることができます。オートデスク エデュケーション コミュニティ サイトから入手できる各製品につき、授業用サブスクリプション プランでは 250 ライセンスのシングルユーザー サブスクリプション、教育機関向けサブスクリプションプランでは 3,000 ライセンスのシングルユーザー サブスクリプションを利用できます。製品に割り当てられた学生は、最大 3 台のデバイスに製品をインストールできます。

この方法で製品を割り当てた場合、学生は対象製品の認証プロセスをスキップできます。ただし、学生のアクセス権は教員の利用資格の有無に紐づけられているため、教員の利用資格が失効すると、学生のアクセス権も失効します。