Revit、AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)、Civil 3D などの統合 BIM ツール
製造
Inventor や AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets) と連携できるプロフェッショナル仕様の CAD/CAM ツール
エンターテインメント
3ds Max や Maya など、エンターテインメント コンテンツ制作向けのツールセット
教育機関限定ライセンスの更新方法は、ライセンスの種類によって異なります。
教育機関向けのサブスクリプション: サブスクリプションは取得日から 3 年後に期限切れになります。Autodesk Account の[サブスクリプションと契約]ページで有効期限を確認できます。サブスクリプションの有効期限が切れた後は、教育機関向け製品ページに移動して必要な製品を選択し、新しい教育機関向けのサブスクリプションを入手してください。教育機関限定ライセンスの利用資格の認証プロセスを再度行う必要がある場合は、最新の情報を送信することを求められます。契約更新プロセスは、有効期限の 30 日前から開始できます。
詳細については、下記の手順に沿って確認するか、簡単な動画をご覧ください。
2027 年 12 月 31 日をもって、オートデスクは新規ネットワーク ライセンスと新規マルチシート ライセンスの提供を終了します。 契約を更新する際には、教育機関向けのサブスクリプションを選択することをお勧めします。ただし、シリアル番号ライセンスの期限が切れ、教育機関向けのサブスクリプションへ移行するための時間が必要な場合は、次の手順に従って契約を更新する必要があります。
ネットワーク ライセンス: ライセンスの期限が切れると、新しいネットワーク ライセンス ファイルを生成します。詳細については、「ネットワーク ライセンス ファイルを取得、インストールする」を参照してください。
マルチシートのスタンドアロン ライセンス: 更新する製品に既存のシリアル番号を入力してアクティベーションを再度行います。
ヒント: 製品のシリアル番号を確認するには、「製品のライセンス情報を表示する」を参照してください。
Assistant が回答を見つけたり、担当者に連絡するお手伝いをします。
オートデスクではどのようなサポートが提供されますか？
ご利用可能なサポートの種類は、サブスクリプションのプランによって異なります。現在のプランでご利用可能なサポート レベルをご確認ください。