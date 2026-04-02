2027 年 12 月 31 日をもって、オートデスクは新規ネットワーク ライセンスと新規マルチシート ライセンスの提供を終了します。 契約を更新する際には、教育機関向けのサブスクリプションを選択することをお勧めします。ただし、シリアル番号ライセンスの期限が切れ、教育機関向けのサブスクリプションへ移行するための時間が必要な場合は、次の手順に従って契約を更新する必要があります。

ネットワーク ライセンス: ライセンスの期限が切れると、新しいネットワーク ライセンス ファイルを生成します。詳細については、「ネットワーク ライセンス ファイルを取得、インストールする」を参照してください。

マルチシートのスタンドアロン ライセンス: 更新する製品に既存のシリアル番号を入力してアクティベーションを再度行います。

[サインイン]をクリックし、[ライセンスを管理]を選択します。 ライセンス マネージャでライセンスの詳細を展開し、[更新]を選択します。 シリアル番号を再入力し、[アクティベーション]をクリックします。 [それでは始めましょう]画面で、[アクティベーション]をクリックします。 [完了]をクリックします。 新しい有効期限がライセンス マネージャに表示されます。

ヒント: 製品のシリアル番号を確認するには、「製品のライセンス情報を表示する」を参照してください。