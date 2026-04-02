オートデスクは、対象となる教員に教育用の無償ライセンスを提供しています。世界中のプロフェッショナルに使用されている高度な設計ソフトウェアで、キャリア構築に役立つ実践的なスキルと知識を身につけることができます。

エデュケーション プランでは、対象となる教員の皆さまに、シングルユーザーのアクセス権を提供しています。このライセンスを通じて、オートデスクのソフトウェアとサービスを 1 年間無償で学習・教育目的にご利用いただけます。Education Community から、エデュケーション プランの対象であるすべてのソフトウェアにアクセスできます。また、利用資格を有する間は、毎年ライセンスを更新できます。