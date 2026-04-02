Revit、AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)、Civil 3D などの統合 BIM ツール
製造
Inventor や AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets) と連携できるプロフェッショナル仕様の CAD/CAM ツール
エンターテインメント
3ds Max や Maya など、エンターテインメント コンテンツ制作向けのツールセット
オートデスクは、対象となる教員に教育用の無償ライセンスを提供しています。世界中のプロフェッショナルに使用されている高度な設計ソフトウェアで、キャリア構築に役立つ実践的なスキルと知識を身につけることができます。
エデュケーション プランでは、対象となる教員の皆さまに、シングルユーザーのアクセス権を提供しています。このライセンスを通じて、オートデスクのソフトウェアとサービスを 1 年間無償で学習・教育目的にご利用いただけます。Education Community から、エデュケーション プランの対象であるすべてのソフトウェアにアクセスできます。また、利用資格を有する間は、毎年ライセンスを更新できます。
オートデスクのクラウド サービスは、設計、ビジュアライゼーション、シミュレーションの機能を向上させ、他のユーザと作業内容を共有できる SaaS 型オプションです。高度な処理能力が求められるサービス（レンダリングやシミュレーションなど）やストレージ、任意で選択可能なコンポーネント、アドオン サービスなどは、インターネット接続があればいつでもアクセスできる場所に保管されます。
すべてのユーザに適切なサービスを提供できるように、よく検討した上でクラウド サービスをご使用ください。エデュケーション プランのユーザが、市場における平均使用量を頻繁に超過するほど大量のクラウド サービスを消費した場合、追加の制限が課される場合があります。クラウド サービスの制限事項は、通知を行うことなく変更される場合があります。詳細については、利用規約を参照してください。
使用規約には、エデュケーション プランでソフトウェアを使用するための諸条件が記載されています。
Autodesk Drive およびその他の Web サービスは、サービス利用規約に基づいて提供されます。適用される条件はサービスによって異なることがありますので、各サービスに付随する条項をご確認ください。これらの条項は、サービスに関連するすべてのオートデスク ソフトウェアおよびサブスクリプションの使用に適用される条項に追加されるとともに、autodesk.com およびその他のオートデスク Web サイトの利用規約に追加されます。
オートデスクは、教育目的での使用にプロフェッショナル向けソフトウェアを無償で提供するという取り組みを続けていくにあたり、教育機関限定ライセンスの利用資格を認証するサードパーティの認証サービス プロバイダ SheerID と契約を締結しました。教育機関限定ライセンスを利用するためには、認定教育機関における在学または在職状態を証明する書類を提出し、資格認証プロセスを完了させる必要があります。
お客様のプライバシーを保護することは、オートデスクにとって重要です。お客様の個人データの収集、利用、開示方法の詳細については、Autodesk プライバシー ステートメント をご確認ください。
Assistant が回答を見つけたり、担当者に連絡するお手伝いをします。
オートデスクではどのようなサポートが提供されますか？
ご利用可能なサポートの種類は、サブスクリプションのプランによって異なります。現在のプランでご利用可能なサポート レベルをご確認ください。