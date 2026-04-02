教育機関アカウントの管理

概要：エデュケーション プラン

オートデスクは、対象となる教員に教育用の無償ライセンスを提供しています。世界中のプロフェッショナルに使用されている高度な設計ソフトウェアで、キャリア構築に役立つ実践的なスキルと知識を身につけることができます。

 

エデュケーション プランでは、対象となる教員の皆さまに、シングルユーザーのアクセス権を提供しています。このライセンスを通じて、オートデスクのソフトウェアとサービスを 1 年間無償で学習・教育目的にご利用いただけます。Education Community から、エデュケーション プランの対象であるすべてのソフトウェアにアクセスできます。また、利用資格を有する間は、毎年ライセンスを更新できます。

プランに含まれる内容

  • エデュケーション プランでは、有償のサブスクリプションで提供されるソフトウェアやサービスと同じ機能を利用できます。
  • 現行バージョンと 3 つ前までの旧バージョン(該当バージョンが存在する場合)を利用できます。ソフトウェアとサービスの一覧については、エデュケーション コミュニティのサイトをご覧ください。
  • 日本語版を使用したい場合：オートデスクのソフトウェアとサービスは、英語で提供していますが、一部の製品では他の言語も利用できる場合があります。製品の詳細については、オートデスクの製品ページをご覧ください。

使用上の制限

  • エデュケーション プランで利用できるソフトウェアとサービスは、学習と研究に直接関連する目的のみに使用することができます。商用、業務用、その他の営利目的でのご利用は禁じられています。
  • 学生は、エデュケーション プランに参加するためには、最低年齢（英語）の要件を満たす必要があります。
  • オートデスク ソフトウェアは最大 3 台のデバイスにインストールできます。

クラウド サービス

オートデスクのクラウド サービスは、設計、ビジュアライゼーション、シミュレーションの機能を向上させ、他のユーザと作業内容を共有できる SaaS 型オプションです。高度な処理能力が求められるサービス（レンダリングやシミュレーションなど）やストレージ、任意で選択可能なコンポーネント、アドオン サービスなどは、インターネット接続があればいつでもアクセスできる場所に保管されます。

 

すべてのユーザに適切なサービスを提供できるように、よく検討した上でクラウド サービスをご使用ください。エデュケーション プランのユーザが、市場における平均使用量を頻繁に超過するほど大量のクラウド サービスを消費した場合、追加の制限が課される場合があります。クラウド サービスの制限事項は、通知を行うことなく変更される場合があります。詳細については、利用規約を参照してください。

サブスクリプションとライセンスの使用条件

使用規約には、エデュケーション プランでソフトウェアを使用するための諸条件が記載されています。

 

Autodesk Drive およびその他の Web サービスは、サービス利用規約に基づいて提供されます。適用される条件はサービスによって異なることがありますので、各サービスに付随する条項をご確認ください。これらの条項は、サービスに関連するすべてのオートデスク ソフトウェアおよびサブスクリプションの使用に適用される条項に追加されるとともに、autodesk.com およびその他のオートデスク Web サイトの利用規約に追加されます。

認証とプライバシー

オートデスクは、教育目的での使用にプロフェッショナル向けソフトウェアを無償で提供するという取り組みを続けていくにあたり、教育機関限定ライセンスの利用資格を認証するサードパーティの認証サービス プロバイダ SheerID と契約を締結しました。教育機関限定ライセンスを利用するためには、認定教育機関における在学または在職状態を証明する書類を提出し、資格認証プロセスを完了させる必要があります。

 

お客様のプライバシーを保護することは、オートデスクにとって重要です。お客様の個人データの収集、利用、開示方法の詳細については、Autodesk プライバシー ステートメント をご確認ください。

サポートが必要な場合は、Autodesk Assistant にお問い合わせください!

Assistant が回答を見つけたり、担当者に連絡するお手伝いをします。

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オートデスクではどのようなサポートが提供されますか？

ご利用可能なサポートの種類は、サブスクリプションのプランによって異なります。現在のプランでご利用可能なサポート レベルをご確認ください。

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