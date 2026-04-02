Revit、AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)、Civil 3D などの統合 BIM ツール
製造
Inventor や AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets) と連携できるプロフェッショナル仕様の CAD/CAM ツール
エンターテインメント
3ds Max や Maya など、エンターテインメント コンテンツ制作向けのツールセット
エデュケーション プランにアクセスするための教育機関限定ライセンスの有効期間は 1 年です。利用資格を満たす間は、毎年更新しながら継続的に利用できます。 契約更新プロセスは、有効期限の 30 日前から開始できます。
教育機関限定ライセンスの 1 年間の有効期限が終了する 30 日前に、ユーザーは通知メールを受け取ります。また、Autodesk Education Community の Web サイトにおける教育機関向け製品ページからアカウントにサインインすると、ユーザーの有効期限がバナー通知に表示されます。
教育機関限定ライセンスを更新しないまま有効期限が切れた場合、エデュケーション プランに無償でアクセスできなくなります。ドライブにファイルを保存している場合は引き続きこれらのファイルにアクセスできますが、編集したり、新しいファイルをアップロードしたりはできません。
注: オートデスク クラウド サービスに保存されたドキュメントには、教育機関限定ライセンスの失効後も 30 日間アクセスできます。この期間が終了する前に、オートデスク クラウド サービスに保存されているすべてのファイルを取得してください。
詳細については、下記の手順に沿って確認するか、簡単な動画をご覧ください。
ライセンスの更新後、最新バージョンが必要でない限り、インストールしたソフトウェアの新しいバージョンをダウンロードする必要はありません。最新バージョンをダウンロードするには、Autodesk Account の[すべての製品とサービス]に移動します。
アクセス権の期限が切れた後も、まだ利用資格を満たす場合は、次の方法で教育機関限定ライセンスの利用を再開することができます。
注: 契約満了日より前のアカウントの製品は期限切れになっています。製品が既にインストールされている場合でも、教育機関向け製品ページから別の製品サブスクリプションを取得する必要があります。
Assistant が回答を見つけたり、担当者に連絡するお手伝いをします。
オートデスクではどのようなサポートが提供されますか？
ご利用可能なサポートの種類は、サブスクリプションのプランによって異なります。現在のプランでご利用可能なサポート レベルをご確認ください。