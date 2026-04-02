教育機関限定ライセンスの 1 年間の有効期限が終了する 30 日前に、ユーザーは通知メールを受け取ります。また、Autodesk Education Community の Web サイトにおける教育機関向け製品ページからアカウントにサインインすると、ユーザーの有効期限がバナー通知に表示されます。

教育機関限定ライセンスを更新しないまま有効期限が切れた場合、エデュケーション プランに無償でアクセスできなくなります。ドライブにファイルを保存している場合は引き続きこれらのファイルにアクセスできますが、編集したり、新しいファイルをアップロードしたりはできません。

注: オートデスク クラウド サービスに保存されたドキュメントには、教育機関限定ライセンスの失効後も 30 日間アクセスできます。この期間が終了する前に、オートデスク クラウド サービスに保存されているすべてのファイルを取得してください。



詳細については、下記の手順に沿って確認するか、簡単な動画をご覧ください。

ライセンスの更新方法(1 分 35 秒 英語)