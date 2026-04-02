Revit、AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)、Civil 3D などの統合 BIM ツール
製造
Inventor や AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets) と連携できるプロフェッショナル仕様の CAD/CAM ツール
エンターテインメント
3ds Max や Maya など、エンターテインメント コンテンツ制作向けのツールセット
教育機関の IT 管理者は、シングルユーザー ライセンス、教育機関限定マルチユーザ ライセンス、または教育機関限定ネットワーク ライセンスの利用資格の認証手続きを行う必要があります。その際に、認定教育機関に在職していることを証明する書類の提出を求められることがあります。
重要: 授業の開始時にエデュケーション プランを利用できるように、余裕を持って早めに認証プロセスを行ってください。学校が認定教育機関の一覧に表示されていない場合は、確認に 7 日以上かかることがあります。 利用資格の認証手続きが完了すると、Autodesk Education Community で提供されるソフトウェアやサービスを 1 年間無償*で利用できる教育機関限定ライセンスが付与されます。(利用資格を満たす間は教育機関限定ライセンスを毎年更新できます)。
教育機関に所属する複数のユーザやデバイスにソフトウェアを配置するためには、オートデスク エデュケーション コミュニティのアカウントが必要です。たとえば管理者が、特定地域・地区の行政担当者として複数の教育機関のソフトウェアを取得する場合は、各機関のアカウントを個別に作成する必要があります。
下記の手順に従うか、簡単な動画をご覧ください。
オートデスク製品を初めて使用する場合は、エデュケーション プランにサインアップすると Autodesk Account が作成されます。すでにオートデスク アカウントをお持ちの場合は、サインインして最高のエクスペリエンスをお楽しみください。
場合によっては、利用資格を証明する追加項目の提出を求められることがあります。
上記が含まれる、次のような書類を提出できます。
適切な書類を 2 週間以内にアップロードする必要があります。書類をアップロードすると、サードパーティの認証サービス プロバイダ SheerID が資格認証を行います。この認証プロセスには、数日かかることがあります。
認証されると、エデュケーション コミュニティへのウェルカム メールが届きます。
Assistant が回答を見つけたり、担当者に連絡するお手伝いをします。
オートデスクではどのようなサポートが提供されますか？
ご利用可能なサポートの種類は、サブスクリプションのプランによって異なります。現在のプランでご利用可能なサポート レベルをご確認ください。