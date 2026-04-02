教育機関の IT 管理者は、シングルユーザー ライセンス、教育機関限定マルチユーザ ライセンス、または教育機関限定ネットワーク ライセンスの利用資格の認証手続きを行う必要があります。その際に、認定教育機関に在職していることを証明する書類の提出を求められることがあります。

重要: 授業の開始時にエデュケーション プランを利用できるように、余裕を持って早めに認証プロセスを行ってください。学校が認定教育機関の一覧に表示されていない場合は、確認に 7 日以上かかることがあります。 利用資格の認証手続きが完了すると、Autodesk Education Community で提供されるソフトウェアやサービスを 1 年間無償*で利用できる教育機関限定ライセンスが付与されます。(利用資格を満たす間は教育機関限定ライセンスを毎年更新できます)。