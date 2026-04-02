教育機関アカウントの管理

管理者の利用資格の確認

教育機関の IT 管理者は、シングルユーザー ライセンス、教育機関限定マルチユーザ ライセンス、または教育機関限定ネットワーク ライセンスの利用資格の認証手続きを行う必要があります。その際に、認定教育機関に在職していることを証明する書類の提出を求められることがあります。

 

重要: 授業の開始時にエデュケーション プランを利用できるように、余裕を持って早めに認証プロセスを行ってください。学校が認定教育機関の一覧に表示されていない場合は、確認に 7 日以上かかることがあります。 利用資格の認証手続きが完了すると、Autodesk Education Community で提供されるソフトウェアやサービスを 1 年間無償*で利用できる教育機関限定ライセンスが付与されます。(利用資格を満たす間は教育機関限定ライセンスを毎年更新できます)。

利用資格の認証とアカウントの作成

教育機関に所属する複数のユーザやデバイスにソフトウェアを配置するためには、オートデスク エデュケーション コミュニティのアカウントが必要です。たとえば管理者が、特定地域・地区の行政担当者として複数の教育機関のソフトウェアを取得する場合は、各機関のアカウントを個別に作成する必要があります。

 

下記の手順に従うか、簡単な動画をご覧ください。

 

製品の入手方法とアカウントの設定方法(2 分 35 秒) （英語）

 

オートデスク製品を初めて使用する場合は、エデュケーション プランにサインアップすると Autodesk Account が作成されます。すでにオートデスク アカウントをお持ちの場合は、サインインして最高のエクスペリエンスをお楽しみください。

  1. すでにオートデスク アカウントをお持ちの場合は、サインインします。 
  2. 教育機関向け製品ページで必要な製品を選択します。 
  3. 次に、ご自身の役割に合ったサブスクリプション プランを選択します。  
  4. 学校とご自身に関する基本情報を入力して、チェックアウトを完了します。認証プロセスは 1 回のみ可能なため、入力した情報がすべて正確であることを確認してください。  
  5. アカウント情報が送信されると、メール アドレスを確認するためのメールが届きます。電子メール内のリンクをクリックして、アカウントのアクティベーションを行います。 

追加書類提出の要件

場合によっては、利用資格を証明する追加項目の提出を求められることがあります。

  • 氏名（学校に登録されている名前と同じであること）
  • 教育機関の正式名称
  • 現在の学期内の日付

上記が含まれる、次のような書類を提出できます。

  • 所属する教育機関から発行された公式文書(このテンプレート（英語）をご利用いただけます)
  • 入学金領収書
  • 授業料領収書
  • 学生 ID または教員 ID（写真は必須ではありません）
  • 成績証明書
  • 学校の Web サイトに掲載されている教職員リスト

適切な書類を 2 週間以内にアップロードする必要があります。書類をアップロードすると、サードパーティの認証サービス プロバイダ SheerID が資格認証を行います。この認証プロセスには、数日かかることがあります。

 

認証されると、エデュケーション コミュニティへのウェルカム メールが届きます。

関連項目

サポートが必要な場合は、Autodesk Assistant にお問い合わせください!

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