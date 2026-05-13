学習、準備、実践。

認定トレーニングセンター ATC®

認定トレーニングセンターは、ラーニング パートナー コミュニティの一部です。学生・教職員から一般ユーザー、業界のプロ、企業までのあらゆる人々が未来の設計やものづくりの手法を学べます。

2025 年版 デザインと創造の業界動向調査

業界エグゼクティブのインサイトと先進テクノロジーの最新動向を紹介

ビジネスのレジリエンス、サステナビリティ、人材管理が、デジタル トランスフォーメーションによってどのように促進されるか、業界リーダーから収集したインサイトトレンド リサーチ（英語）をご覧ください。

オートデスクのインストラクターによるトレーニング、オンライン トレーニング、または自習式トレーニングで好奇心をスキルに変える

認定トレーニング センターは、お客様や教育関係者に質の高いラーニング エクスペリエンスを提供します。包括的なトレーニング コースを通じて製品知識を深め、認定試験に向けて準備し、キャリア アップを目指すことができます。オートデスクが認定したトレーニング センターには、世界中のオートデスク ラーニング パートナー コミュニティが認めるオートデスク認定インストラクターが所属しています。

カリフォルニア州プレザント ヒルにあるディアブロ・バレー・カレッジの教室。Fusion 360 で作業している学生と教員。

オートデスク認定トレーニングセンターへの加入にご興味をお持ちですか?

オートデスク認定トレーニング センターは、一般ユーザーや業界のプロ、学生・教育関係者に質の高い学習体験を提供する機関またはトレーニング プロバイダーです。オートデスク製品に関する知識を深め、資格試験に向けて準備し、進化し続ける世界に適応しながらキャリアを構築できるように学習者を支援し、未来のイノベーターを育成します。

 

ATC としてご登録いただくには、経験豊かなオートデスク認定インストラクターが所属し、オートデスクの基準を満たす設備を備えた実績のあるトレーニング プロバイダーである必要があります。トレーニングの卓越性を維持し、カリキュラムの内容を定期的に更新し、学習者に適切なサポートとリソースを提供することをお約束いただきます。また、オートデスクの ATC プログラム要件の遵守が求められます。未来を築く、オートデスク認定トレーニング センターにご加入ください。

Fusion 360 で作業している学生と教員。

オートデスク認定インストラクター プログラム

オートデスク認定インストラクター（ACI）は、オートデスク ソリューションおよび製品の知識、や専門トレーニングの実施能力、高度な指導技術に関する認証を受けた公認資格プロフェッショナルです。ACI はオートデスクによる審査を経て、オートデスク ラーニング パートナーと提携します。認定インストラクターのミッションは、学習者のスキルを伸ばし、変化し続ける世界への適応力をつけるためのトレーニングを提供することです。

より良い未来が、ここから始まります

東京の日本工学院八王子専門学校で Fusion 360 を学ぶ学生。

AAP に参加する

認定アカデミック パートナー プログラム

オートデスク認定アカデミック パートナー（AAP）は教育機関と連携して、次世代のイノベーターの力を引き出し、影響を与えるための基盤を教職員の方々に提供します。また、学生に対しては、将来的に業界で活躍できるスキルを身につけるためのトレーニングを行います。アカデミック パートナーは、コラボレーションや専門的なアドバイスの機会を提供するほか、資格試験に向けた準備をサポートします。

 

詳細はこちら
カリフォルニア州プレザント ヒルにあるディアブロ・バレー・カレッジの教室。Fusion 360 で作業している学生と教員。

オートデスク認定資格を取得する

オートデスク認定プログラム

オートデスク認定資格は、業界の高度なスキルを証明するものです。AECO、プログラム デザイン・製造、メディア & エンターテインメントの各業界での採用、キャリアアップ、ビジネスの成長に役立つ、「デザインと創造」のスキルを明確に示すことができます。

 

詳細はこちら（英語）
オレゴン州ポートランドのオートデスク オフィス建設現場にて、Fortis Construction 社の BIM プロフェッショナル。

実践的なクラス トレーニング 

メンバーシップ トレーニング プロバイダー プログラム

オートデスク メンバーシップ トレーニング プロバイダー（MTP）は、労働組合の実習生や将来の業界プロフェッショナルに対する質の高い学習体験の提供、製品知識の向上、オートデスク ソフトウェアの実装から導入の取り組みの強化などをサポートする、加盟組合訓練機関または技能提携団体です。

 

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その他の教育プログラム

カリフォルニア州プレザント ヒルにあるディアブロ・バレー・カレッジの教室。Fusion 360 で作業している学生と教員。

Autodesk Education リソース

オートデスクは、すべての人々にとってより良い世界をデザインし構築するために必要なスキルの習得、実践的な学習体験、資格取得を支援し、学生および教職員のインスピレーションと可能性を最大限に引き出すことをお約束します。

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東京の日本工学院八王子専門学校で Fusion 360 を学ぶ学生。

Autodesk Education サポート

教育、学習、トレーニングに関するあらゆるニーズに応えるヘルプやリソースが見つかります。また、オートデスク製品に関するドキュメントも見つかります。

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