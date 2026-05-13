Revit、AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)、Civil 3D などの統合 BIM ツール
製造
Inventor や AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets) と連携できるプロフェッショナル仕様の CAD/CAM ツール
エンターテインメント
3ds Max や Maya など、エンターテインメント コンテンツ制作向けのツールセット
認定トレーニング センターは、お客様や教育関係者に質の高いラーニング エクスペリエンスを提供します。包括的なトレーニング コースを通じて製品知識を深め、認定試験に向けて準備し、キャリア アップを目指すことができます。オートデスクが認定したトレーニング センターには、世界中のオートデスク ラーニング パートナー コミュニティが認めるオートデスク認定インストラクターが所属しています。
オートデスク認定トレーニング センターは、一般ユーザーや業界のプロ、学生・教育関係者に質の高い学習体験を提供する機関またはトレーニング プロバイダーです。オートデスク製品に関する知識を深め、資格試験に向けて準備し、進化し続ける世界に適応しながらキャリアを構築できるように学習者を支援し、未来のイノベーターを育成します。
ATC としてご登録いただくには、経験豊かなオートデスク認定インストラクターが所属し、オートデスクの基準を満たす設備を備えた実績のあるトレーニング プロバイダーである必要があります。トレーニングの卓越性を維持し、カリキュラムの内容を定期的に更新し、学習者に適切なサポートとリソースを提供することをお約束いただきます。また、オートデスクの ATC プログラム要件の遵守が求められます。未来を築く、オートデスク認定トレーニング センターにご加入ください。
オートデスク認定インストラクター（ACI）は、オートデスク ソリューションおよび製品の知識、や専門トレーニングの実施能力、高度な指導技術に関する認証を受けた公認資格プロフェッショナルです。ACI はオートデスクによる審査を経て、オートデスク ラーニング パートナーと提携します。認定インストラクターのミッションは、学習者のスキルを伸ばし、変化し続ける世界への適応力をつけるためのトレーニングを提供することです。
AAP に参加する
オートデスク認定アカデミック パートナー（AAP）は教育機関と連携して、次世代のイノベーターの力を引き出し、影響を与えるための基盤を教職員の方々に提供します。また、学生に対しては、将来的に業界で活躍できるスキルを身につけるためのトレーニングを行います。アカデミック パートナーは、コラボレーションや専門的なアドバイスの機会を提供するほか、資格試験に向けた準備をサポートします。
オートデスク認定資格を取得する
オートデスク認定資格は、業界の高度なスキルを証明するものです。AECO、プログラム デザイン・製造、メディア & エンターテインメントの各業界での採用、キャリアアップ、ビジネスの成長に役立つ、「デザインと創造」のスキルを明確に示すことができます。
実践的なクラス トレーニング
オートデスク メンバーシップ トレーニング プロバイダー（MTP）は、労働組合の実習生や将来の業界プロフェッショナルに対する質の高い学習体験の提供、製品知識の向上、オートデスク ソフトウェアの実装から導入の取り組みの強化などをサポートする、加盟組合訓練機関または技能提携団体です。