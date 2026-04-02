学生が転校したり中学校や高校を卒業する場合、次の教育機関で使用するためにオートデスク アカウントを保持することができます。大学を卒業する学生は教育機関限定ライセンスの対象ではなくなりますが、オートデスク アカウントを保持することにより、データやファイルを保持することはできます。

新しい教育機関に移った際、Autodesk Account の電子メール アドレスが学校の電子メール アドレスであり、SSO を使用してログインしていない場合は、Autodesk Account（英語） で電子メール アドレスを変更できます。次回、利用資格のためにご自身の情報を提出する際は、新しい教育機関の電子メール アドレスが認証に使用されます。確認プロセスの成功率を高めるために、新しい教育機関の電子メール アドレスを使用することをお勧めします。

卒業して教育機関限定ライセンスの資格がなくなった場合でも、オートデスク アカウントを引き続き有効なまま維持し、

オートデスク製品を購入して既存のファイルやデータを使用することができます。Autodesk Account の電子メール アドレスが教育機関の電子メール アドレスである場合は、Autodesk Account（英語） で電子メール アドレスを変更できます。

オートデスク アカウントの電子メール アドレスに個人用の電子メール アドレスを使用している場合は、アカウントの電子メール アドレスを変更する必要はありません。