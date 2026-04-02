対象となる教員には、認定教育機関に所属する学生の教育を主な目的とする教育機関の雇用者および個人の雇用契約者が含まれます。

認定教育機関とは、所属する学生の教育を主な目的とする機関として行政の認可を受けている教育機関を指し、これには、以下を含む認可されたすべての公立学校および私立学校が含まれます。

中学校、高校

短期大学

大学、専門学校

国家の認可を受けた（または教育機関の代わりとして地域の教育関連団体の認可を受けた）ホームスクール団体による自宅学習プログラム

次の種類の組織は、認定教育機関には含まれません。

非認可の教育機関

トレーニング センター

教会、病院、医療機関、公立図書館

調査研究所

再トレーニング プログラム

注: 世界中のほとんどの教育機関が教育機関限定ライセンスの利用資格を満たしています。例外は、米国の輸出禁止対象国に所在する教育機関です。詳細は、「輸出コンプライアンス（英語）」を参照してください。