教員が、学生または他の教員にオートデスク製品を割り当てると、割り当てられた製品や製品をダウンロードする場所について通知する電子メールが、オートデスクから割り当てられたユーザーに送信されます。Autodesk Account を既に持っているかどうかに応じて、次の手順を実行します。

詳細については、下記の手順に沿って確認するか、簡単な動画をご覧ください。

オートデスク製品のダウンロード方法 (2 分 1 秒 英語)