Revit、AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)、Civil 3D などの統合 BIM ツール
製造
Inventor や AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets) と連携できるプロフェッショナル仕様の CAD/CAM ツール
エンターテインメント
3ds Max や Maya など、エンターテインメント コンテンツ制作向けのツールセット
教員が、学生または他の教員にオートデスク製品を割り当てると、割り当てられた製品や製品をダウンロードする場所について通知する電子メールが、オートデスクから割り当てられたユーザーに送信されます。Autodesk Account を既に持っているかどうかに応じて、次の手順を実行します。
詳細については、下記の手順に沿って確認するか、簡単な動画をご覧ください。
オートデスク製品のダウンロード方法 (2 分 1 秒 英語)
ソフトウェアは最大 3 台のデバイスにインストールできます。割り当てられたユーザーは、製品を割り当てた教員によって割り当てが解除されるか、エデュケーション プランの利用資格が失効するまで、ソフトウェアを使用できます。
注: 教員や教育機関の関係者は、学生の追加と割り当て、チームの管理を支援するセカンダリ管理者の役割をユーザーに割り当てることができます。詳細については、「ユーザー管理の管理者ロール」を参照してください。
Autodesk Account を持っていない場合は、製品をダウンロードする前に Autodesk Account を作成する必要があります。
オートデスク ユーザ ID とパスワードは、パスワード管理アプリケーションなどを使用して安全に保管してください。アカウントから製品のダウンロードにアクセスします。場合によっては、オートデスク製品にサインインする必要があります。
Autodesk Account を既に持っている場合は、サインインして製品をダウンロードします。
Assistant が回答を見つけたり、担当者に連絡するお手伝いをします。
オートデスクではどのようなサポートが提供されますか？
ご利用可能なサポートの種類は、サブスクリプションのプランによって異なります。現在のプランでご利用可能なサポート レベルをご確認ください。