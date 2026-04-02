教育機関アカウントの管理

割り当てられた製品のインストール

教員が、学生または他の教員にオートデスク製品を割り当てると、割り当てられた製品や製品をダウンロードする場所について通知する電子メールが、オートデスクから割り当てられたユーザーに送信されます。Autodesk Account を既に持っているかどうかに応じて、次の手順を実行します。

 

詳細については、下記の手順に沿って確認するか、簡単な動画をご覧ください。

 

オートデスク製品のダウンロード方法 (2 分 1 秒 英語)

 

ソフトウェアは最大 3 台のデバイスにインストールできます。割り当てられたユーザーは、製品を割り当てた教員によって割り当てが解除されるか、エデュケーション プランの利用資格が失効するまで、ソフトウェアを使用できます。
 

注: 教員や教育機関の関係者は、学生の追加と割り当て、チームの管理を支援するセカンダリ管理者の役割をユーザーに割り当てることができます。詳細については、「ユーザー管理の管理者ロール」を参照してください。

まだアカウントを持っていない場合

Autodesk Account を持っていない場合は、製品をダウンロードする前に Autodesk Account を作成する必要があります。

  1. 製品を割り当てられたときにオートデスクから送信される電子メールに記載された手順に従って、Autodesk Account を作成します。氏名、電子メール アドレス、パスワードを入力します。電子メール フィールドには、製品の割り当ての際に確認メールを受信した電子メール アドレスが事前に入力されています。これが新しいオートデスク ユーザ ID になります。
  2. オートデスクの利用規約とプライバシー ポリシーに同意するチェック ボックスをオンにして、[アカウントを作成]をクリックします。
  3. 確認メッセージで[完了]をクリックします。
  4. ナビゲーションバーの[製品とサービス]に移動します。
  5. 製品を選択し、[今すぐダウンロード]または[ダウンロードを表示]をクリックします。
  6. 画面の指示に従って、Windows 版または Mac 版のソフトウェアをダウンロードします。
  7. .exe または .dmg ファイルをダウンロードし、画面の指示に従ってインストールします。

オートデスク ユーザ ID とパスワードは、パスワード管理アプリケーションなどを使用して安全に保管してください。アカウントから製品のダウンロードにアクセスします。場合によっては、オートデスク製品にサインインする必要があります。

アカウントを持っている場合

Autodesk Account を既に持っている場合は、サインインして製品をダウンロードします。

  1. 製品に割り当てられたときにオートデスクから送信される電子メールから、[サインイン]をクリックし、[スタートアップ]ボタンをクリックします。Autodesk Account に直接アクセスしてサインインすることもできます。
    : 2 段階認証のプロンプトが表示された場合は、設定するか[後で通知]をクリックします。
  2. ナビゲーションバーの[製品とサービス]をクリックします。
  3. 製品を選択し、[今すぐダウンロード]または[ダウンロードを表示]をクリックします。
  4. 画面の指示に従って、Windows 版または Mac 版のソフトウェアをダウンロードします。
  5. .exe または .dmg ファイルをダウンロードし、画面の指示に従ってインストールします。

関連項目

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