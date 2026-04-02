資格を証明する必要があるため、教育機関の電子メールを使用してオートデスク アカウントを作成することをお勧めします。専用の IT 管理者の電子メールを使用することが教育機関の内部慣行である場合は、専用の IT 管理者の電子メールを使用して、アカウントのセカンダリ管理者として別のオートデスク アカウントを招待することができます。管理者ロールの詳細については、「ユーザー管理の管理者ロール」 を参照してください。

教育機関のドメインについては、『Autodesk Single Sign-on セットアップ ガイド』 の手順に従ってください。セットアップとテスト フェーズが完了したら、[新しいユーザに SSO を使用してサインインするためのアクセス権を自動的に付与します]チェックボックスをオンにして新しいユーザが自動的にシングル サインオン アクセスを受け取るようにするかどうかを尋ねられます。(この設定は、[SSO アクセス権を編集]でいつでも変更できます)。

詳細については、下記の手順に沿って確認するか、簡単な動画: 教育機関の SSO を有効にする(1 分 55 秒 英語) をご覧ください。