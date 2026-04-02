教育機関アカウントの管理

SSO を有効にする

教育機関のサブスクリプションを所有する IT 管理者の場合は、SSO を有効にして、学生と教員を Autodesk Account に簡単に招待できます。手順の詳細については、『Autodesk Single Sign-on セットアップ ガイド』を参照してください。

SSO を使用している中学/高等学校では、学校の IT 管理者が製品アクセスをコントロールします。学生または教員が割り当てが解除された製品にアクセスしようとすると、アクセスするには学校の IT 管理者に連絡するように求めるプロンプトが表示されます。学校の IT 管理者によって割り当てられると、製品はそのアカウントから表示およびダウンロードできるようになります。

 

 

セットアップの準備

資格を証明する必要があるため、教育機関の電子メールを使用してオートデスク アカウントを作成することをお勧めします。専用の IT 管理者の電子メールを使用することが教育機関の内部慣行である場合は、専用の IT 管理者の電子メールを使用して、アカウントのセカンダリ管理者として別のオートデスク アカウントを招待することができます。管理者ロールの詳細については、「ユーザー管理の管理者ロールを参照してください。

 

教育機関のドメインについては、『Autodesk Single Sign-on セットアップ ガイドの手順に従ってください。セットアップとテスト フェーズが完了したら、[新しいユーザに SSO を使用してサインインするためのアクセス権を自動的に付与します]チェックボックスをオンにして新しいユーザが自動的にシングル サインオン アクセスを受け取るようにするかどうかを尋ねられます。(この設定は、[SSO アクセス権を編集]でいつでも変更できます)。

 

詳細については、下記の手順に沿って確認するか、簡単な動画: 教育機関の SSO を有効にする(1 分 55 秒 英語) をご覧ください。

教育機関の特典を管理する

[新しいユーザに SSO を使用してサインインするためのアクセス権を自動的に付与します]チェックボックスをオンにした場合(この設定は[SSO アクセス権を編集]でいつでもオンにすることができます)、教育機関のドメインでの SSO を有効にしたオートデスク チームに新しいユーザが表示されます。ユーザをオートデスク チームに追加すると、グループを作成し、これらのグループ内でユーザを移動することができます。

  1. さらにユーザ組織が必要な場合は、オートデスク グループを作成します。「グループの管理」を参照してください。
  2. 教育機関向けサブスクリプションをオートデスク グループまたは個々のユーザーに割り当てるには、「製品へのアクセス権の割り当て」を参照してください。

教育機関と商用利用の両方の資格を管理する

教育機関で教育機関限定ライセンスと商用ライセンスの両方が必要な場合は、それらを異なる Autodesk Account に分け、別の IT 管理者またはオートデスク チームによって管理して、混乱や誤ったライセンスの割り当てを避けることができます。

 

[新しいユーザーに SSO を使用してサインインするためのアクセス権を自動的に付与します]をオンにした場合、SSO を有効にしたオートデスク チームに新しいユーザーが表示されることに注意してください。

 

教育機関限定ライセンスと商用ライセンスを 1 つの Autodesk Account で 2 つのオートデスク チームに分けます。

  1. 商用ライセンスを割り当てるオートデスク チームを作成します。「チームの管理」を参照してください。
  2. 商用ライセンスが必要なユーザを新しいチームに移動します。「ユーザーの追加と削除」を参照してください。
  3. チームに商用ライセンスを割り当てるか、個人ユーザに商用ライセンスを割り当てます。「製品へのアクセス権の割り当て」を参照してください。

注: 教育機関が商用サービスの一部としてディレクトリ同期を使用することを計画している場合は、現在のオートデスク チームの制限に注意してください。 

  • 商用ライセンスと教育機関限定ライセンスの両方が必要なユーザの場合: そのようなユーザーが(教育機関のドメインを介して)単一のアカウントを使用している場合、両方の製品の利用資格を同時に使用することはできません。商用ライセンスが既定の資格になります。
  • 商用ライセンスを所有するユーザが教育機関限定ライセンスを使用してインストールされたデバイスを使用する場合: シリアル番号ベースのライセンスを使用してデバイスを起動し、ユーザがサインインした場合、ユーザがライセンスの種類を変更しない限り、デバイスはシリアル番号ベースのライセンスを使用し続けます。商用ライセンスを必要とするユーザーは、教育機関専用のデバイスを使用しないでください。

ディレクトリ同期のサポート

Autodesk Education プランは現在、教育機関限定ライセンスのディレクトリ同期をサポートしていません。

SSO によるデータの削除

学生が卒業し、ドメインから削除されても、基盤となる Autodesk SSO の学生アカウントとコンテンツはそのまま残ります。SSO の学生アカウント データの保持は標準のオートデスク プロセスに従いますが、これは変更される可能性があります。データ保持方法の詳細については、「Autodesk プライバシー ステートメント」の「オートデスクによる保存とデータ保持に関する慣行」セクションを参照してください

サポートが必要な場合は、Autodesk Assistant にお問い合わせください!

Assistant が回答を見つけたり、担当者に連絡するお手伝いをします。

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オートデスクではどのようなサポートが提供されますか？

ご利用可能なサポートの種類は、サブスクリプションのプランによって異なります。現在のプランでご利用可能なサポート レベルをご確認ください。

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