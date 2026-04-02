Revit、AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)、Civil 3D などの統合 BIM ツール
製造
Inventor や AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets) と連携できるプロフェッショナル仕様の CAD/CAM ツール
エンターテインメント
3ds Max や Maya など、エンターテインメント コンテンツ制作向けのツールセット
教員の皆さまは、このガイドに従って手続きを完了してください。オートデスク エデュケーション プランを通じて、無償でソフトウェアをご利用いただけます。教員の皆さまは、ソフトウェアをご自身で利用するだけでなく、学生たちにソフトウェアを割り当てることもできます。
詳細については、下記の手順に沿って確認するか、簡単な動画をご覧ください。
製品の入手方法とアカウントの作成方法(3 分 02 秒 英語)
クラスルームのライセンスを割り当て/割り当て解除(2 分 29 秒 英語)
オートデスク製品のダウンロード方法(2 分 1 秒 英語)
ご自身用の製品を入手する場合、誰かがご自身にその製品を既に割り当てたかどうかによって手順が異なります。
学生用の製品を入手する方法は、次のいずれかを選択できます。
学生たちに製品を割り当て、利用資格の認証手続きを教員が行う: 各製品につき最大 250 名の学生を割り当てることができます。これが最も推奨される方法です。
学生たちが各自で利用資格の認証手続きを行い、製品をインストールするように指導する
ご自身または学生たちが製品を利用するには、各状況に応じて、該当する手続きを行ってください。手続きの途中でサポートが必要になった場合は、対応するリンクをクリックして詳細を確認してください。
学生の皆さまは、教員から割り当てられなくても、オートデスクの無償ソフトウェアをご自身で入手することができます。そのためには、次の手順に従って教員用アカウントを作成し、オートデスク エデュケーション プランの利用資格の認証手続きを行う必要があります。次の手順に従って操作します。
注: 利用資格の認証手続きでは、利用資格を証明する追加書類の提出を求められることがあります。プロファイル情報が正しいか、学校に提供している情報と一致しているかを確認してください。プロファイル情報を後で変更することはできません。
注: ブラウザでサインイン後、ソフトウェアに戻るには[製品に移動]をクリックすることが必要な場合があります。
利用資格要件を満たす教員の皆さまは、ご自身の Autodesk Account を作成・管理する必要があります。また、最大 250 名の学生に、各製品の割り当て/割り当て解除を行えます。この場合は教員の利用資格に紐付けられるため、学生たちが個々に利用資格の認証手続きを行う必要はありません。ただし、学生たちは各自のオートデスク アカウントを作成する必要があります。
教員の皆さまは授業期間が始まる前に、「エデュケーション プラン: 学生用ガイド」における「割り当てられた製品をインストールする: 学生」の手順に従って手続きを完了するように、学生たちを指導する必要があります。
次の手順に従って操作します。
注: 利用資格の認証手続きでは、利用資格を証明する追加書類の提出を求められることがあります。プロファイル情報が正しいか、学校に提供している情報と一致しているかを確認してください。プロファイル情報を後で変更することはできません。
教員の皆さまは、学生たちが各自で利用資格の認証手続きを行い、製品をインストールするように指導できます。この場合は、「エデュケーション プラン: 学生用ガイド」における「自分で製品を入手する: 学生」セクションを参照するように学生たちに伝えてください。
各製品に割り当てられる学生の人数は最大 250 名までに制限されています。そのため、ひとつの授業期間が終了後、すぐに次の授業期間が開始するような場合は、次の授業期間の学生たちに製品を割り当てられるように、過去の授業で割り当てた分を解除することを推奨します。
学生への製品の割り当てを解除するには: Autodesk Account で製品に割り当てられている学生を削除します。
注: 学生への製品の割り当てを解除しても、そのことが学生に自動的に通知されることはありません。学生が、今後もオートデスク製品を無償で利用することを希望する場合は、「エデュケーション プラン: 学生用ガイド」の「自分で製品を入手する: 学生」セクションの手順に従って、各自で手続きを行うことができます。
エデュケーション プランのソフトウェアを継続的に利用するためには、教育機関限定ライセンスを毎年更新する必要があります。自分のライセンスの有効期限は、教育機関向け製品ページで確認できます。サインインすると、ページ上部の通知バナーに更新日が表示されます。また、ライセンス有効期限の 30 日前にオートデスクから電子メールの通知が届きますので、定期的に電子メールも確認するようにしてください。
オートデスク教育機関限定ライセンスの更新方法については、「教育機関限定ライセンスを更新する」を参照してください。
注: 有効期限が切れる前に更新できなかった場合は、製品が既にインストールされている場合でも、引き続き使用するためには教育機関限定ライセンスとサブスクリプションを再開する必要があります。
Assistant が回答を見つけたり、担当者に連絡するお手伝いをします。
オートデスクではどのようなサポートが提供されますか？
ご利用可能なサポートの種類は、サブスクリプションのプランによって異なります。現在のプランでご利用可能なサポート レベルをご確認ください。