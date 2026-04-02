ご自身用の製品を入手する場合、誰かがご自身にその製品を既に割り当てたかどうかによって手順が異なります。

学生用の製品を入手する方法は、次のいずれかを選択できます。

学生たちに製品を割り当て、利用資格の認証手続きを教員が行う: 各製品につき最大 250 名の学生を割り当てることができます。これが最も推奨される方法です。

学生たちが各自で利用資格の認証手続きを行い、製品をインストールするように指導する

ご自身または学生たちが製品を利用するには、各状況に応じて、該当する手続きを行ってください。手続きの途中でサポートが必要になった場合は、対応するリンクをクリックして詳細を確認してください。