I centri di formazione autorizzati Autodesk sono aziende o società che offrono esperienze di apprendimento di alta qualità a clienti, professionisti del settore, studenti e docenti. Permettono ai futuri innovatori di acquisire una conoscenza più approfondita dei prodotti Autodesk, preparare gli studenti agli esami di certificazione e consentire loro di raggiungere gli obiettivi professionali desiderati in un mondo in evoluzione.
Per diventare un ATC, un'azienda o società deve essere un centro di formazione affermato, con istruttori esperti certificati Autodesk e strutture che soddisfino gli standard Autodesk. Devono impegnarsi a mantenere l'eccellenza nella formazione, aggiornare regolarmente il proprio curriculum e fornire agli studenti risorse e supporto adeguati. Inoltre, devono essere conformi ai requisiti del Programma ATC di Autodesk. Costruisci il tuo futuro. Avvia un Centro di formazione autorizzato Autodesk.