Impara. Preparati. Realizza.

Centri di formazione autorizzati ATC®

I centri di formazione autorizzati fanno parte dell'ecosistema di partner di formazione di Autodesk. Studenti, docenti, hobbisti e professionisti di vari settori e aziende possono scoprire diversi modi per progettare e creare gli oggetti del futuro.

Report State of Design and Make 2025

Scopri le testimonianze dei leader di settore e le ultime tecnologie emergenti

Approfondimenti (inglese) e ricerche (inglese) dei leader di settore che illustrano come la trasformazione digitale stia favorendo la resilienza, la sostenibilità e la gestione dei talenti delle aziende.

Soddisfa la tua voglia di sapere con corsi di formazione Autodesk tenuti da istruttori, erogati online o per autodidatti

I centri di formazione autorizzati (ATC) forniscono soluzioni di formazione di alta qualità per clienti e docenti. I loro corsi completi consentono di migliorare le competenze relative ai prodotti, prepararsi per gli esami di certificazione e realizzare gli obiettivi professionali. Autorizzati da Autodesk, questi centri di formazione dispongono di istruttori certificati Autodesk riconosciuti dalla community internazionale dei partner di formazione Autodesk.

Classe presso il Diablo Valley College di Pleasant Hill, California. Studenti e insegnanti che lavorano con Fusion 360.

La tua azienda è interessata a diventare un ATC?

I centri di formazione autorizzati Autodesk sono aziende o società che offrono esperienze di apprendimento di alta qualità a clienti, professionisti del settore, studenti e docenti. Permettono ai futuri innovatori di acquisire una conoscenza più approfondita dei prodotti Autodesk, preparare gli studenti agli esami di certificazione e consentire loro di raggiungere gli obiettivi professionali desiderati in un mondo in evoluzione.

 

Per diventare un ATC, un'azienda o società deve essere un centro di formazione affermato, con istruttori esperti certificati Autodesk e strutture che soddisfino gli standard Autodesk. Devono impegnarsi a mantenere l'eccellenza nella formazione, aggiornare regolarmente il proprio curriculum e fornire agli studenti risorse e supporto adeguati. Inoltre, devono essere conformi ai requisiti del Programma ATC di Autodesk. Costruisci il tuo futuro. Avvia un Centro di formazione autorizzato Autodesk.

Studenti e insegnanti che lavorano con Fusion 360.

Programma Autodesk Certified Instructor

Gli Autodesk Certified Instructor (ACI) sono professionisti affidabili, accreditati e riconosciuti per la conoscenza dei prodotti e delle soluzioni Autodesk, l'offerta di corsi di formazione professionale e le competenze didattiche avanzate. Gli istruttori ACI vengono approvati da Autodesk e sono affiliati ai partner di formazione Autodesk. La loro missione è offrire agli studenti gli strumenti necessari per adattarsi ad un mondo in continua evoluzione.

La creazione di un futuro migliore inizia qui

Studenti di Fusion 360 al Nihon Kogakuin College di Hachioji, a Tokyo, Giappone.

rivolgiti a un AAP

Programma Authorized Academic Partner

I partner accademici autorizzati (AAP) Autodesk collaborano con gli istituti d'istruzione per preparare i docenti a motivare e incoraggiare la nuova generazione di innovatori e con gli studenti per prepararli per i settori del loro futuro. I partner accademici offrono opportunità di collaborazione, conversazioni mirate e preparazione per gli esami di certificazione.

 

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Classe presso il Diablo Valley College di Pleasant Hill, California. Studenti e insegnanti che lavorano con Fusion 360.

OTTIENI una certificazione Autodesk

Programma di certificazione Autodesk

Le certificazioni Autodesk dimostrano competenze avanzate nel proprio settore. Certifica le tue competenze in materia di progettazione e realizzazione per trovare lavoro, far progredire la tua carriera e dare slancio alla tua attività nel settore AECO, nella progettazione e realizzazione di prodotti e nel settore media e intrattenimento.

 

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Professionisti del BIM di Fortis Construction presso il cantiere della sede Autodesk di Portland in Oregon.

formazione in aula per prepararsi al mondo reale 

Programma Membership Training Provider

Gli Autodesk Membership Training Provider (MTP) sono fornitori di formazione affiliati ai sindacati o associazioni di categoria che promuovono esperienze formative di qualità, una maggiore conoscenza dei prodotti Autodesk e iniziative volte a migliorare l'implementazione e l'adozione del software Autodesk tra gli apprendisti e i futuri professionisti del settore.

 

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Ulteriori informazioni sull'istruzione

Classe presso il Diablo Valley College di Pleasant Hill, California. Studenti e insegnanti che lavorano con Fusion 360.

Risorse di Autodesk Education

Noi di Autodesk ci impegniamo a stimolare e sostenere studenti e docenti affinché acquisiscano le competenze, le esperienze pratiche e le qualifiche necessarie per progettare e realizzare un mondo migliore per tutti.

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Studenti di Fusion 360 al Nihon Kogakuin College di Hachioji, a Tokyo, Giappone.

Supporto di Autodesk Education

Trova assistenza e risorse per tutte le tue esigenze in materia di istruzione, apprendimento e formazione, e risposte alle tue domande sui prodotti Autodesk.

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