Gli Autodesk Certified Instructor (ACI) sono professionisti affidabili, accreditati e riconosciuti per la conoscenza dei prodotti e delle soluzioni Autodesk, l'offerta di corsi di formazione professionale e le competenze didattiche avanzate. Gli istruttori ACI vengono approvati da Autodesk e sono affiliati ai partner di formazione Autodesk. La loro missione è offrire agli studenti gli strumenti necessari per adattarsi ad un mondo in continua evoluzione.