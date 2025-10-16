Il criterio ruolo utente consente di designare un utente come esterno o standard.

Gli utenti esterni sono persone che non fanno parte dell'organizzazione, ad esempio appaltatori o fornitori che hanno la necessità di accedere ai prodotti o ai servizi Autodesk. Questo ruolo, denominato in precedenza utente ospite, assicura una collaborazione protetta ed evita di esporre le risorse aziendali più sensibili.

È possibile scegliere il criterio da applicare agli utenti esterni mantenendo le impostazioni di default nella sezione di gestione degli utenti o implementando regole basate sui nomi di dominio. In questo modo è possibile gestire gli accessi in modo sicuro e trasparente, verificando se un utente è considerato come esterno o standard.