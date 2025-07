Domande frequenti su Flex

In entrambi i casi si tratta di forme di accesso per utente nominativo. Gli abbonamenti per utente singolo sono abbonamenti dedicati, assegnati per l'utilizzo ad un solo utente nominativo alla volta. Sono più adatti agli utenti che accedono frequentemente ai prodotti. Flex non è invece un abbonamento dedicato. È pensato per essere condiviso da un numero illimitato di utenti, che accedono ai prodotti "pagando" una tariffa giornaliera mediante token. Flex è particolarmente adatto per l'utilizzo occasionale dei prodotti.