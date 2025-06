Quasi due miliardi di persone vivono in aree ad alto rischio di inondazioni. Molte di queste aree stanno diventando sempre più popolate e si stanno espandendo in territori a rischio ancora maggiore. Allo stesso tempo, i modelli climatici diventano più estremi e il livello del mare continua a salire. Tutto ciò rappresenta un rischio crescente per le comunità ed esercita un'enorme pressione su chi deve pianificare le infrastrutture.

In questo contesto, prendere decisioni basate su mappe statiche delle alluvioni è rischioso. Il software Autodesk consente di creare modelli idraulici dettagliati che possono essere aggiornati man mano che il profilo del terreno e i dati degli asset cambiano, consentendo un processo decisionale predittivo. È anche possibile utilizzare i dati dei radar delle precipitazioni per modellarne l'impatto e il rischio in tempo reale. Il nostro software si basa sui dati per offrire piani di protezione adattivi che avranno un impatto positivo sull'ecosistema per i decenni a venire.