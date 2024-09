I metodi tradizionali di consegna per gli ingegneri civili prevedevano per lo più planimetrie e documenti 2D. La consegna integrata del progetto implica l'utilizzo di informazioni connesse e intelligenti che accrescono qualità e dettagli degli elementi del progetto. In questo modo gli ingegneri sono in grado di fornire un modello integrato come parte degli asset finali. Le planimetrie e i documenti vengono estratti dal modello intelligente e si basano su di esso. Le planimetrie, i report e il modello vengono quindi consegnati all'appaltatore e al proprietario per la costruzione e la gestione dell'asset.