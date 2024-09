Utilizza le funzionalità di elaborazione nel cloud o in locale per generare simulazioni idrauliche e idrologiche estremamente accurate. Le funzionalità cloud consentono di ottenere simulazioni più efficienti in base alle quali prendere decisioni ingegneristiche chiare e definitive. Semplifica la creazione dei modelli e le operazioni di immissione dati per poter dedicare più tempo all'interpretazione dei risultati.