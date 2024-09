In breve, revisioni più semplici. Autodesk InfoDrainage è stato sviluppato per agevolare le autorità responsabili delle approvazioni dei progetti e include una serie di funzionalità create per semplificare i workflow di revisione dei progetti e per analizzare in modo più efficiente i documenti inviati. Per informazioni su corsi di formazione, webinar e altre modalità di onboarding offerte da Autodesk, contatta il tuo rappresentante Autodesk di fiducia.