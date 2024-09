Gli architetti utilizzano AutoCAD e Revit per progettare, documentare e realizzare progetti di edifici e infrastrutture. Grazie alle soluzioni integrate CAD, BIM e cloud, Autodesk offre agli architetti un foglio bianco su cui disegnare, studiare e perfezionare i percorsi da seguire in fase di progettazione, in particolare per passare rapidamente dall'idea progettuale al risultato finale. AutoCAD, Revit e ora anche Forma garantiscono informazioni approfondite, precisione e automazione in fase di produzione, supportando lo sviluppo rapido e completo di dettagli e set di documenti. Consentono non solo di coordinare i risultati finali di progettazione con i consulenti e i soggetti coinvolti nel progetto, ma anche di portare a termine la progettazione e la costruzione in modo più collaborativo, efficiente ed efficace grazie ai set di strumenti 2D e 3D.





AutoCAD è una piattaforma flessibile che offre ambienti di produzione di disegno, anche a mano libera, con set di strumenti appositamente perfezionati per garantire una maggiore efficienza dei workflow architettonici e con un ampio ecosistema di speciali strumenti, plug-in e contenuti supportati da una community globale di utenti.





Revit è un software BIM (inglese) utilizzato dai più importanti studi di architettura di tutto il mondo. Revit supporta la modellazione, l'analisi e il coordinamento della progettazione 3D in un ambiente unificato. Revit permette agli architetti di generare modelli 3D estremamente dettagliati e dati che consentono di risparmiare tempo durante le attività di produzione, prendere decisioni progettuali più consapevoli, progettare in modo più sostenibile, ridurre gli errori e le rilavorazioni dei team di progetto ed espandere e diversificare i servizi parallelamente all'evoluzione del settore AEC.





Il nuovo Autodesk Forma supporta i team di pianificazione e progettazione con strumenti fluidi di progettazione concettuale, analisi predittiva e informazioni approfondite, oltre che con una piattaforma cloud flessibile, collaborativa e interoperabile per realizzare progetti completi, dall'ideazione alla costruzione.