Autodesk prevede diverse certificazioni per i professionisti dell'ingegneria edile. Una delle più diffuse è la certificazione Autodesk Certified Professional: Revit for Structural Design, pensata per i professionisti che utilizzano Autodesk Revit per la progettazione e l'ingegneria strutturale. Sono previste certificazioni anche per i professionisti che utilizzano il software Autodesk per l'ingegneria e la progettazione elettriche o meccaniche, ad esempio le certificazioni Autodesk Certified Professional: Revit for Electrical Design (inglese) e Autodesk Certified Professional: Revit for Mechanical Design (inglese). Queste certificazioni attestano le competenze di un professionista in merito all'utilizzo del software Autodesk e sono risorse preziose nel mercato del lavoro.