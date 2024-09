Condizioni climatiche più estreme minacciano la longevità delle infrastrutture. In questo contesto, la resilienza è la qualità più sostenibile che un progetto possa offrire e il modo migliore per ottenerla è utilizzando un software versatile per l'ingegneria dei trasporti. Scopri come due Ministeri dei trasporti degli Stati Uniti stanno utilizzando la tecnologia BIM per realizzare infrastrutture resilienti.