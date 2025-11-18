LOGICIELS D’ANIMATION 3D

Logiciels d’animation 3D conviviaux pensés pour les artistes

Créez plus rapidement et de manière plus collaborative que jamais. Donnez libre cours à votre créativité avec les logiciels d’animation 3D d’Autodesk.

Oni : Légendes du tonnerre. Image publiée avec l’aimable autorisation de Megalis VFX

Femme travaillant avec un logiciel d’animation assise devant son poste de travail.

Qu’est-ce que l’animation 3D ?

L’animation 3D est une technique qui vous permet d’insuffler de la vie à des objets statiques, en donnant l’impression qu’ils se déplacent et interagissent dans un espace tridimensionnel.

À l’aide de l’imagerie de synthèse vous pouvez créer des scènes et des personnages qui effectuent une gamme incroyable d’actions, d’un geste subtil à une course-poursuite complexe à grande vitesse.

Le processus commence avec un logiciel de modélisation 3D, où vous sculptez vos créations numériques. Ensuite, grâce au rigging, vous ajoutez un squelette virtuel, donnant à vos personnages la liberté de se déplacer aussi naturellement qu’un être vivant. 

Les nouvelles méthodes logicielles d’animation vont encore plus loin en utilisant la technologie de capture de mouvement. Ces outils peuvent enregistrer les mouvements d’un acteur et les transférer directement sur votre personnage numérique pour le rendre plus expressif et réaliste.

Les possibilités des logiciels d’animation 3D sont infinies. Qu’il s’agisse de créer des expériences immersives dans un film, des personnages dynamiques pour des jeux vidéo ou des environnements virtuels étonnamment réels, l’animation 3D est votre porte d’entrée vers l’innovation.

Créez des expériences captivantes et saisissantes qui transportent vers de nouvelles réalités.

Étapes d’un pipeline d’animation 3D

Les logiciels d’animation vous aident à concrétiser vos idées à chaque étape du processus. 

Personnage animé aux cheveux roux bouclés dans un T-shirt arc-en-ciel.

Modélisation 3D

De votre imagination à l’écran, les logiciels d’animation 3D tels qu’Autodesk Maya ou Autodesk 3ds Max vous aident à construire les structures de base de vos objets et personnages, qui peuvent ensuite être mappées sur une grille 3D.

En savoir plus

Image publiée avec l’aimable autorisation de Peter Sandeman

Un personnage fantaisiste et animé

Texturing

Donnez du style à vos objets 3D. Le texturing désigne la façon dont vous « habillez » vos objets et leur donnez leur apparence générale. Cette étape consiste à rendre vos modèles plus réalistes en définissant leurs qualités de surface et leurs détails visuels.

En savoir plus

Image publiée avec l’aimable autorisation de Chris Cragg

Personnage animé tenant une branche feuillue.

Rigging

Maya offre une fonction pratique de « rigging rapide » qui automatise la création de rigs simples, pour que vous puissiez vous concentrer sur les choses amusantes.

En savoir plus

Image publiée avec l’aimable autorisation d’Alexandre Mougenot

Jeune garçon balançant les pieds au-dessus de l’eau et fixant le ciel

Animation

L’animation, c’est là où vos personnages et objets prennent vraiment vie, et acquièrent les mouvements et actions qui définissent leur identité et leurs rôles. Grâce aux outils d’animation de Maya, vous pouvez créer des séquences fluides et réalistes pour vous assurer que votre vision se déroule exactement comme vous l’avez imaginé.

Pour les projets nécessitant des foules ou plusieurs personnages, le logiciel de simulation de foule Golaem (anglais) s’intègre facilement à Maya pour remplir vos environnements de comportements et de mouvements réalistes.

En savoir plus (anglais)

Image publiée avec l’aimable autorisation de Gal Yosef

Une caverne mystique avec une épée enfoncée dans une pierre moussue, baignée d’un faisceau de lumière, comme une scène de légende.

Éclairage et rendu

L’éclairage et le rendu constituent les touches finales qui transforment vos scènes en chefs-d’œuvre visuellement époustouflants. En ajustant l’éclairage, vous pouvez améliorer l’ambiance et ajouter de la profondeur tandis que les techniques de rendu avancées produisent des images ou des vidéos de haute qualité qui réalisent pleinement le potentiel de votre animation 3D.

 

En savoir plus

Image publiée avec l’aimable autorisation de Lucas Maxfield.

Les logiciels de composition modernes permettent aux artistes d’associer des séquences d’acteurs en direct à des images de synthèse pour créer des images d’un autre monde

Composition

Mélangez vos éléments animés avec des arrière-plans et des effets pour créer un chef-d’œuvre harmonieux. La composition d’images est la dernière étape pour transformer votre animation 3D, rassemblant tous les éléments pour créer une scène cohérente et soignée avec une clarté et un impact époustouflants.

 

En savoir plus (anglais)

Image publiée avec l’aimable autorisation de « KIA Carens » par Soham Rawal, lauréat des Flammes Awards 2023.

Découvrez comment différents secteurs utilisent l’animation 3D

Solutions Autodesk pour l’animation 3D

Maya

Logiciel d’animation, de modélisation, de simulation et de rendu 3D pour les films, les jeux et la télévision

Détails du produit
3ds Max

Logiciel de modélisation, d’animation et de rendu 3D pour les jeux vidéo et la visualisation de conception

Détails du produit
Media & Entertainment Collection

Adaptez les capacités de rendu et de simulation de votre studio en fonction de vos besoins et fournissez à vos artistes de puissants outils de modélisation et d’animation

Détails du produit

Avantages des logiciels d’animation 3D

Workflows d’animation 3d
Modèle 3D de Peter Sandeman intitulé There’s a Snake in My Boots et représentant un petit garçon sur un cheval bâton.

Principes améliorés

L’utilisation d’un logiciel d’animation pour la modélisation 3D facilite l’application des 12 principes de l’animation. Des outils tels que les images clés, les trajectoires et les tracés de courbes aident à appliquer le septième principe, celui des arcs, qui peut favoriser le réalisme ou vous aider à exagérer pour le style. La modélisation 3D répond parfaitement au 11e principe du dessin de solides : le poids, la gravité, la lumière et les ombres sont essentiels au travail d’animation 3D.

Animation
Image publiée avec l’aimable autorisation de Joel Zakrisson.

Répondez à la demande croissante grâce à de puissants workflows d’animation 3D

Avec un appétit croissant pour le contenu animé de haute qualité et des délais de plus en plus serrés, vous avez besoin de logiciels et de workflows d’animation puissants pour évoluer efficacement et répondre à la demande. Les solutions d’animation 3D d’Autodesk peuvent vous aider à relever ces défis.

Workflows d’animation
Image publiée avec l’aimable autorisation d’Alexandre Mougenot.

Concrétisez votre vision grâce à des fonctionnalités éprouvées

Immergez votre public dans votre vision avec des mouvements crédibles à l’écran. Les logiciels d’animation 3D comme Maya excellent dans ce domaine, avec des fonctionnalités telles que l’animation par image clé, l’animation non linéaire et l’animation par capture de mouvement. De plus, des fonctionnalités telles que la lecture en cache vous permettent de visualiser votre travail en temps réel, ce qui facilite les itérations plus créatives sans avoir besoin de playblasts.

Fonctionnalités des logiciels d’animation 3D

Découvrez les fonctionnalités et outils principaux d’animation 3D disponibles dans les logiciels Autodesk.

Pirate réalisé en 3D avec son cache-œil, un crochet doré à son bras gauche et une bague

Modélisation d’éléments

Créez des animations de personnages 3D et des éléments d’images de synthèse réalistes grâce à des outils de modélisation conviviaux. Ajoutez des détails à des accessoires et à des scènes à l’aide d’outils de texturing et d’ombrage intuitifs.

Image publiée avec l’aimable autorisation de Tiago Mesquita

Image d’une femme en train de rire par Enrique Sagasta

Logiciels d’animation de personnages

L’animation par image clé ou capture de mouvements donne vie à vos personnages 3D en ajoutant des mouvements corporels complexes, des gestes et des expressions faciales.

Image publiée avec l’aimable autorisation d’Enrique Sagasta

Animation d’une explosion.

Dynamiques et effets

Profitez d’outils puissants qui vous permettent d’obtenir par la simulation des effets naturels, tels que les liquides, les gaz, les particules fines et le feu, mais aussi d’ajouter du réalisme aux aspects physiques d’un personnage, comme ses habits et cheveux.

 

Logiciels Autodesk gratuits pour les étudiants et les enseignants

Accès aux logiciels Autodesk sous licence éducative

Autodesk participe activement à la formation des leaders de demain. Bénéficiez d’un accès gratuit à tous nos produits avec le plan Autodesk Education.

animation
Image publiée avec l’aimable autorisation de Mikros Animation

Équilibrer l’art et la technologie pour la narration dans l’animation

Mikros Animation explique comment ils ont repoussé les limites de la narration en animation 3D et équilibré parfaitement l’art et la technologie pour créer Ninja Turtles : Teenage Years (2023) et Bob l’éponge, le film : Éponge en eaux troubles (2020).

Témoignages clients sur les logiciels d’animation 3D

Découvrez comment les chefs de file du secteur utilisent les logiciels d’animation 3D d’Autodesk pour créer leurs projets.

Showreel des moments les plus marquants du cinéma, de la télévision et des jeux

Un showreel des moments les plus marquants du cinéma, de la télévision et des jeux

Regardez le showreel d’Autodesk Media & Entertainment 2025, qui présente les meilleurs films, émissions de télévision et jeux, avec des réalisations créatives de pointe créées grâce aux outils d’Autodesk.

 

Regarder la vidéo (1 min 2 s)
Le cadre présente un mélange d’éléments fantastiques et de science-fiction, avec des gens qui interagissent et explorent la région.

Golaem et la magie d’Arcane

Découvrez comment Fortiche a utilisé le plug-in Golaem pour Maya afin de créer des foules animées pour la saison 2 d’Arcane.

 

Lire le témoignage

Image publiée avec l’aimable autorisation de Netflix, Riot Games et Fortiche Production

Une image fixe du personnage de Solan regardant un gadget de suivi. Extrait de l’émission spéciale télévisée The Nordic Christmas Hour, réalisée par Qvisten Animation

Qvisten animation adopte OpenUSD

Découvrez pourquoi un petit studio norvégien a reconstruit son pipeline d’animation pour intégrer OpenUSD à Maya et Arnold.

 

Lire le témoignage

Image publiée avec l’aimable autorisation de Qvisten Animation

Gros plan d’un guerrier à l’air sérieux avec une épée sur le dos, debout sur un fond enflammé.

Des graphismes exceptionnels pour FINAL FANTASY XVI

Découvrez comment SQUARE ENIX a repoussé les limites du développement de jeux vidéo grâce aux solutions d’animation d’Autodesk. 

 

Lire le témoignage

Image publiée avec l’aimable autorisation de © SQUARE ENIX

Logiciel d’animation 3D
Image publiée avec l’aimable autorisation de EyeQube Studios Pvt. Ltd.

Comment l’animation 3D évolue-t-elle ?

L’animation 3D évolue à un rythme effréné grâce à des technologies de pointe. Les outils basés sur l’intelligence artificielle simplifient désormais les tâches complexes et accélèrent la production tandis que le rendu en temps réel vous permet de visualiser instantanément vos modifications.

Grâce à la génération procédurale, vous pouvez automatiser la création et le mouvement des éléments, ce qui réduit les tâches manuelles et ouvre la voie à de nouvelles possibilités créatives. Les logiciels d’animation 3D basés sur le cloud offrent des moyens flexibles et évolutifs de gérer facilement vos divers projets et ressources.

Nos outils vous aident à rester à jour des tendances en matière d’animation 3D, en vous offrant la prise en charge et la collaboration en matière d’IA qui vous aident à créer des animations plus réussies et créatives. Adoptez ces avancées et transformez vos visions créatives en réalités extraordinaires.

Logiciel d’animation 3D
Image publiée avec l’aimable autorisation de Tim Burroughs.

Workflows d’animation durables grâce à des normes ouvertes

À mesure que la demande en contenu de haute qualité augmente, la complexité et l’ampleur des projets d’animation 3D s’accroissent également.

L’intégration d’OpenUSD (description universelle de scène) dans Maya vous permet de rationaliser le travail d’équipe et d’assurer la pérennité de vos productions. Grâce à un échange transparent de données 3D, à une collaboration constructive et à un soutien de l’ensemble du secteur, l’intégration OpenUSD de Maya ouvre la voie à une nouvelle ère de créativité et d’efficacité dans les logiciels d’animation 3D.

Logiciel d’animation 3D
Image publiée avec l’aimable autorisation de Cinzia Angelini.

Boostez votre marque avec des logiciels d’animation 3D intuitifs

La diversification et l’expansion des services sont essentielles à la compétitivité et à la stabilité financière. Nos outils d’animation 3D offrent de nombreuses façons de vous aider à développer votre entreprise. L’utilisation de plusieurs domaines d’expertise ou d’une approche multiplateforme peut réduire les risques, garantir des revenus réguliers et éviter les temps d’arrêt liés à l’absence des personnes qualifiées.

Ressources gratuites sur les logiciels d’animation 3D

Faites vos premiers pas en animation 3D grâce à nos nombreux didacticiels, guides, conseils et ressources.

Découvrez nos nombreux contenus de formation exclusifs consacrés à l’animation 3D, informez-vous sur le secteur et accédez aux coulisses de la création de personnages 3D réalistes, d’effets spectaculaires et de vastes univers.

 

Ricky Baba, qui a fait ses débuts dans l’industrie de l’animation en travaillant pour des entreprises telles que Dreamworks et Meta, partage ses conseils pour les artistes 3D en herbe.

 

Obtenez des informations sur le secteur, des témoignages et des actualités sur l’animation, les effets visuels, le développement et la production de jeux, ainsi que des études de cas de studios et d’entreprises utilisant les outils Autodesk.

Découvrez l’interface du logiciel jusqu’au pipeline intégré en suivant notre cours sur Maya. Des notions fondamentales sur la modélisation et l’animation à l’immersion dans Bifrost, sans oublier toutes les tâches connexes, familiarisez-vous rapidement à l’utilisation de Maya.

Découvrez les solutions d’animation 3D d’Autodesk pour le cinéma, la télévision et les jeux, avec de puissants outils tels que Maya et 3ds Max pour donner vie aux personnages et aux histoires.

Plateforme officielle d’Autodesk pour les didacticiels de création de contenu 3D, qui couvrent la modélisation, le rigging, l’animation, les effets visuels, le rendu et les animations graphiques.

 

Questions fréquemment posées sur les logiciels d’animation 3D

Qu’est-ce que l’animation 3D ?

L’animation 3D utilise l’infographie pour simuler le déplacement d’objets en dans un espace tridimensionnel. Les artistes conçoivent ces objets à l’aide de logiciels de modélisation 3D. Ensuite, un squelette est créé pour le personnage ou le modèle 3D lors du rigging (création d’ossature). Les animateurs positionnent cette ossature à des points stratégiques afin de l’animer en exécutant un éventail d’actions et de mouvements. L’animation peut être réalisée au moyen de méthodes récentes, comme la capture de mouvements qui enregistre les mouvements réels d’un acteur pour les convertir en animation numérique.

Quelles sont les compétences indispensables à l’animation 3D ?

Pour créer des animations 3D, il est nécessaire de maîtriser les logiciels d’animation tels que Maya ou 3ds Max. L’éventail de compétences requises comprend donc la création de modèles en 3D, le texturing, l’éclairage, d’autres effets visuels (anglais) et l’animation elle-même, grâce à l’utilisation d’images clés et/ou à la capture de mouvements.

 

Des compétences artistiques et relationnelles sont également utiles. La connaissance des principes généraux de l’animation, tels que le timing, l’espacement, l’anticipation et le « squash-and-stretch » (écrasement et étirement), constitue un précieux atout dans l’animation 3D, tout comme les techniques de dessin, de composition visuelle, de colorisation et de conception. Le sens du détail et des compétences interpersonnelles, notamment la capacité à résoudre des problèmes et à travailler en équipe, constituent également des qualités essentielles.

Combien de temps faut-il pour créer une animation 3D ?

La création d’une animation 3D demande beaucoup de temps, mais aussi des compétences et un excellent sens de l’organisation. Le temps nécessaire dépend de la complexité et des détails requis pour l’animation, du nombre d’intervenants et de leur niveau d’expérience, de la durée de l’animation, mais aussi du matériel et des logiciels spécifiques employés.

 

Quelques heures suffisent parfois pour créer une animation 3D simple, mais plusieurs jours peuvent aussi être nécessaires pour un clip de 30 secondes. En règle générale, la production des plus célèbres longs métrages d’animation 3D est le fruit d’un travail de plusieurs années qui mobilise des effectifs considérables.

L’animation 3D peut-elle être utilisée dans des expériences de réalité virtuelle ?

Oui, l’animation 3D peut être et est assez couramment utilisée dans les expériences de réalité virtuelle. Les animations 3D permettent de concevoir des environnements immersifs et interactifs. Leur capacité à représenter des environnements hyperréalistes, avec des textures, caractéristiques physiques et éclairages réalistes, contribue à rendre les mondes de réalité virtuelle plus convaincants aux yeux de l’utilisateur.

 

Toutefois, les animations 3D conçues spécifiquement pour la réalité virtuelle doivent prendre en compte des paramètres tels que l’interactivité entre les utilisateurs et la cybercinétose. Ces paramètres compliquent la création d’animations 3D pour la réalité virtuelle par rapport au travail exigé pour les écrans classiques.

Quel logiciel Autodesk est recommandé pour l’animation 3D ?

Autodesk propose une suite complète d’outils pour la création de contenus animés de haute qualité :

  • 3ds Max offre un éventail d’outils complets et flexibles pour la modélisation d’éléments et d’environnements 3D.
  • Maya dispose d’un éventail d’outils d’animation qui permettent de donner vie à des éléments 3D, de l’animation des attributs de n’importe quel objet à la transformation d’articulations et de squelettes, en passant par la de cinématique inverse et les modèles créés au fil du temps.
  • Arnold, un moteur intégré à Maya et à 3ds Max, permet d’afficher des aperçus de qualité supérieure et de réaliser des itérations rapides.
  • MotionBuilder (anglais) offre la possibilité de capturer, de modifier et de visionner des animations de personnages complexes.
  • Flow Production Tracking (anciennement ShotGrid) (anglais) simplifie les workflows des studios d’animation en unifiant la gestion de la production, les révisions créatives et les pipelines.

Quelles sont les fonctionnalités de collaboration incluses dans les logiciels d’animation 3D d’Autodesk ?

Les logiciels Autodesk offrent une efficacité incomparable en matière de collaboration sur des projets d’animation 3D. La gamme de produits Media & Entertainment Collection offre tous les outils nécessaires à la création d’un pipeline d’animation 3D efficace et évolutif. Le logiciel de gestion de la production Flow Production Tracking (anciennement ShotGrid) facilite les révisions d’animations et la gestion de projets, et rassemble les équipes géographiquement dispersées.

Comment les logiciels Autodesk permettent-ils d’accélérer les workflows d’animations 3D ?

Les logiciels d’Autodesk optimisent les workflows d’animations 3D. De 3ds Max et Maya pour la modélisation et l’animation à Arnold pour le rendu et Flow Production Tracking (anciennement ShotGrid) pour la gestion de la production, les logiciels d’Autodesk rationalisent l’ensemble du processus, de la création d’éléments au résultat final. Les dernières mises à jour de 3ds Max et de Maya aident les animateurs à travailler plus efficacement. Par exemple, la lecture en cache dans Maya améliore considérablement la vitesse de lecture des animations. Les itérations d’animations peuvent ainsi être évaluées directement dans la fenêtre sans qu’il soit nécessaire de produire des playblasts. Arnold est le moteur de rendu par défaut de 3ds Max et de Maya. Il permet également de visionner des aperçus d’animations de qualité supérieure et d’itérer rapidement des modifications.

Pourquoi choisir 3ds Max ou Maya pour l’animation 3D ?

Des studios de création du monde entier utilisent 3ds Max et Maya pour l’animation (anglais), la modélisation, les effets visuels et le rendu. 3ds Max offre un éventail d’outils performants pour la modélisation, le texturing et les ombrages intuitifs, ainsi que des fonctionnalités pour effectuer des rendus de haute qualité. Maya procure de puissants outils pour la création de personnages, l’animation réaliste et des simulations détaillées.

 

En savoir plus sur les différences entre 3ds Max et Maya (anglais).

Quelle est la différence entre la création d’animation 2D et 3D ?

L’animation 2D consiste à dessiner des personnages et des scènes dans un espace bidimensionnel, souvent à la main ou à l’aide d’outils numériques. L’animation 3D utilise des images générées par ordinateur pour créer des modèles et des environnements tridimensionnels. Alors que l’animation 2D a un aspect artistique plus traditionnel, l’animation 3D offre plus de profondeur et de réalisme.

Voir plus de questions fréquemment posées