L’animation 3D est une technique qui vous permet d’insuffler de la vie à des objets statiques, en donnant l’impression qu’ils se déplacent et interagissent dans un espace tridimensionnel.

À l’aide de l’imagerie de synthèse vous pouvez créer des scènes et des personnages qui effectuent une gamme incroyable d’actions, d’un geste subtil à une course-poursuite complexe à grande vitesse.

Le processus commence avec un logiciel de modélisation 3D, où vous sculptez vos créations numériques. Ensuite, grâce au rigging, vous ajoutez un squelette virtuel, donnant à vos personnages la liberté de se déplacer aussi naturellement qu’un être vivant.

Les nouvelles méthodes logicielles d’animation vont encore plus loin en utilisant la technologie de capture de mouvement. Ces outils peuvent enregistrer les mouvements d’un acteur et les transférer directement sur votre personnage numérique pour le rendre plus expressif et réaliste.

Les possibilités des logiciels d’animation 3D sont infinies. Qu’il s’agisse de créer des expériences immersives dans un film, des personnages dynamiques pour des jeux vidéo ou des environnements virtuels étonnamment réels, l’animation 3D est votre porte d’entrée vers l’innovation.

Créez des expériences captivantes et saisissantes qui transportent vers de nouvelles réalités.